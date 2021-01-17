拜登就職典禮 荷李活群星支持 Gaga唱國歌 湯漢斯主持節目

【明報專訊】2017年1月，特朗普就職美國總統，由於Celine Dion等有頭有面的歌手都拒絕演出，加上他在荷李活的支持者不多，就職典禮難言星光熠熠；4年後美國總統大選經歷連番波折，終確認拜登勝出，就職典禮將於當地時間本月20日舉行。百變天后Lady Gaga和兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks），都會參與及支持，但受疫情影響，部分歌手會透過網上連線演出。

選舉期間，曾為拜登站台及落力拉票的Lady Gaga，據報將會獻唱國歌。這除了是榮耀，也是Gaga的強項之一；5年前美式足球超級碗總決賽，Gaga獻唱國歌的表現就被評可媲美嗓音繞樑三日的雲妮侯絲頓（Whitney Houston）。

美媒暱稱為JLo的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）將參與演出，跟JLo同樣歌影雙棲的Justin Timberlake、搖滾歌手Jon Bon Jovi，以及把《Let it go》唱到街知巷聞的Demi Lovato亦在演出名單之上。昨日有消息稱搖滾樂隊Foo Fighters、創作歌手John Legend及Bruce Springsteen則會透過視像遙距演出。

據報道拜登就職典禮及衆星演出將會透過90分鐘的特備節目在美國各大電視台播放；《黑殺令》女星嘉莉華盛頓（Kerry Washington）及《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）會在不同段落擔任司儀；至於湯漢斯則是整個特備節目的主持。

4年前荷李活請特朗普食檸檬

特朗普4年前就職時，被大批天王天后級歌手請吃檸檬；翻查資料，殿堂級的艾頓莊（Elton John）、美國和加拿大樂壇天后Katy Perry及Celine Dion、意大利男高音 Andrea Bocelli等先後拒絕演出。當時已經常在Twitter留言為己辯護的特朗普表示，不少所謂一線巨星都想取得就職典禮入場券，還強調自己更重視的是人民。4年前負責獻唱國歌的，是《全美一叮》出身的女歌手Jackie Evancho；對上一次、亦即奧巴馬連任的就職典禮，則由紅遍歐美的Beyonce主唱，無論名氣和級數兩人都難以比擬。