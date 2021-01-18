菊梓喬女歌星獎三連霸 周柏豪胡鴻鈞齊奪最受歡迎男歌星

【明報專訊】《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》昨晚於電視城舉行，共頒發51個獎項。「最受歡迎男歌星」創先河首度有兩名得主，由周柏豪與胡鴻鈞雙雙奪得；菊梓喬則第3度獲「最受歡迎女歌星」。莫文蔚憑大熱歌曲《呼吸有害》獲頒「金曲金獎」。周柏豪同時獲頒「最佳演繹男歌星」及金曲獎，但胡鴻鈞兼奪「最受歡迎網絡男歌星」、「最佳唱作歌手金獎」及有2首金曲獎，合共5獎比周柏豪多。論獎項數量，菊梓喬以5.5獎成大贏家。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、孫華中

最受注目的「最受歡迎男歌星」首次有兩名獲獎者，司儀同時講出周柏豪與胡鴻鈞名字時，兩人在台下一臉疑惑。胡鴻鈞首奪此獎說感到意外，多謝公司及歌迷對他不離不棄，是他最大後盾。他有感獲這個獎好大責任，會繼續努力。周柏豪冧莊「最受歡迎男歌星」跟胡鴻鈞一同分享，不過他首次奪「最佳演繹男歌星」，加上去年奪得「金曲金獎」，達成大滿貫。他多謝支持他的歌迷及家人：「只要你哋OK，我就OK。」他提到昨日有事不開心，是有個朋友應該在場，但已去了另一個地方，希望一路安好。

譚嘉儀激動爆喊 莫文蔚獲金曲金獎

菊梓喬連續3年奪「最受歡迎女歌星」，她眼泛淚光說多謝獲栽培，特別多謝妹妹永遠在她身邊，不離不棄。譚嘉儀得知獲頒「最佳演繹女歌星」時激動爆喊，說真的好開心，今年是她入行第10年，頭幾年沒機會唱歌，多謝何哲圖帶她入星夢，實現音樂夢想，還有多謝團隊及家人。她說因爸爸才鍾意唱歌，希望爸爸在天堂開心看到她得獎。莫文蔚現身領取「金曲金獎」，說心情興奮，這首歌的成績，象徵她20多年來的付出。

視帝王浩信「踩過界」奪兩獎

多名無綫小生花旦「踩過界」獲歌曲獎，出爐三料視帝王浩信在樂壇都取得好成績，頒獎禮開始率先掃走兩獎，包括「人氣王大獎」及憑《甘心替代你》獲得「最佳改編歌曲金獎」。

龔嘉欣首唱劇集歌曲即獲獎

龔嘉欣與羅天宇主演貼地劇集《香港愛情故事》贏口碑，還為他們帶來首個勁歌獎。他們合唱的劇集歌曲《逆流直上》獲「最佳合唱歌曲獎」金獎，跟同樣合唱這首歌的戴祖儀及謝東閔一同分享獎項。龔嘉欣說開心首次唱劇集歌便得獎；羅天宇則說作為演員攞歌曲獎是夢幻。銀獎是林峯及菊梓喬的《低谷天堂》，林峯不在港，菊梓喬獨自上台領獎。她自爆這首歌由錄音到MV也未見過林峯。

王君馨勁歌熱舞隔空冧老公

王君馨憑歌曲《Casada》獲頒「華語金曲獎」，她表示這首歌是送給老公的作品，對方不時鼓勵她不要放棄夢想。主持問其老公可有看直播？她笑說沒有，因他不懂廣東語。接着她以普通話說了句「我愛你」，隔空向老公示愛。她唱得獎歌時，身穿低胸貼身短褲勁歌熱舞，舞姿撩人。今年新增設「年度優秀歌星」由泳兒奪得，她的《溝渠暢泳》獲金曲獎。疫情嚴重，歌手在台下都戴口罩，上台領獎除下口罩時有工作人員幫他們暫時保管。

（2020年度勁歌金曲頒獎典禮）