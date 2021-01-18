疫情阻《柏捷頓家族》第2季開拍

菲比丹尼科在《柏捷頓家族：名門韻事》扮演公爵夫人Daphne，佔戲甚重，她表示此劇台前幕後人數衆多，疫情嚴峻下要開鏡拍第2季是很大挑戰。

【明報專訊】去年聖誕日在影視串流平台Netflix上架的《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），講述19世紀英國貴族的感情與婚姻，大受觀衆歡迎，截至昨日，仍是該台全球最高點擊亞軍的劇集。男女主角「公爵Simon」利基尚沛治（Rege-Jean Page）及「公爵夫人Daphne」菲比丹尼科（Phoebe Dynevor）更傳出緋聞；《柏》劇受歡迎，Netflix遲遲未宣布開拍續集，但菲比日前接受訪問時表示，由於目前疫情仍然嚴峻，粉絲可能還需要忍耐一陣。

菲比丹尼科稱《柏》劇台前幕後人數衆多，又有不少臨時演員，而且有很多親暱場面，要遵守防疫規定不容易，拍第2季對劇組而言是一大挑戰，除非大家都已接種疫苗。菲比接受網媒《Deadline》訪問時表示，也不清楚第2季的內容，但估計會跟從原著作者Julia Quinn的小說。

如果真的跟隨Julia Quinn的小說拍下去，估計第2季將會改編自小說《The Viscount Who Loved Me》，故事講述柏捷頓家族的長子，亦即Daphne的大哥，將會訂婚，卻跟未婚妻的家姐糾纏不休。另外有報道稱《柏》劇第2季最快會於3月開鏡。