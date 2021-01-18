【開箱】《末日戰地》智能叛變的真實謊言

【明報專訊】機械人、生化武器、A.I.人工智能……都是荷李活科幻片的熱門題材，由《逃亡大計》瑞典導演米高希夫斯敦（Mikael Hafstrom）操刀，在《復仇者聯盟4：終局之戰》扮演超級英雄「飛隼」的安東尼麥奇（Anthony Mackie）擔綱Netflix的原創電影《末日戰地》（Outside the Wire），亦不例外，但換上戰爭片包裝的《智能叛變》劇情，又能否玩出新花款？

東歐內戰 美國出軍維和

繼《黑鏡》和《碳變》後，安東尼麥奇再跟Netflix合作的新片《末日戰地》，本月15日上架，英文片名Outside the Wire意謂軍人離開基地以後，隨時受到來自四方八面的敵人襲擊。事實上，在醜惡的戰爭世界，敵我更難分辨。

故事講述2036年，東歐發生一場激烈內戰，美軍到此擔任維持和平的「世界警察」角色，而邊境正由一名叫維克托科瓦的「軍閥」控制着，為了對付這個神出鬼沒的武裝分子，美軍決定派遣一支名為Gump的機械兵團首次出征，希望以先進科技取得優勢。

然而在某次行動中，美軍受到敵人強大火力還擊，多名士兵及Gump犧牲，當時身處偵察機上的哈普中尉（Damson Idris飾）發現一輛重型運輸車掩至，並準備攻擊在場美軍，於是違抗上司命令，直接發射導彈將之摧毀，但導致在場多名同袍傷亡。

生化軍人 比人類更狡黠

事後哈普接受內部調查，雖然避過軍事法庭審訊，但難逃調職命運，他被派往另一軍營，協助里歐上尉（安東尼麥奇飾）阻止維克托科瓦的核武陰謀。原來後者計劃令烏克蘭成為俄羅斯一部分，因此背後獲得莫斯科政府支持，令他擁有強大火力，包括俄國製造的機械軍團。里歐二人在以寡敵眾的情况下，誓要粉碎敵軍的野心。

經過連場搏火、鬥智鬥力後，哈普終於發現里歐的「表裏不一」，後者雖是美軍研發的先進生化軍人，擁有超強智慧和戰鬥能力之餘，同時比人類更狡黠，他在對付維克的同時，似乎另有後着，而且矛頭更直指美方，令到二人合作的過程屢生爭拗，難言互相信任。

影像出色 劇情過於複雜

哈普最擔心的假設終於變成事實，里歐制止維克的陰謀，更搶去發射核武的密碼，然後瞄準美國主要城市發射。無可避免上演的智能叛變，背後原來隱藏更偉大的秘密。

《末日戰地》找來口碑極佳的《驚天營救》和《不死軍團》製作團隊，負責炮製機械人和戰爭場面，影像質素毋庸置疑，然而劇情過於複雜，「扭橋」扭到觀眾一頭霧水，尤其是里歐叛變的理由實在牽強，令人看得很不爽，整體印象大打折扣。

有趣的是，當里歐在難民營內槍擊一名企圖偷襲他們的敵軍臥底後，逼供時說了一句：「我可以跟你玩足一天。」這句源自超級英雄片《美國隊長》主角基斯伊雲斯（Chris Evans）跟他說過的的經典對白，成為本片最大彩蛋。