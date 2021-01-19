香港電影評論學會大獎影帝從缺 《奪冠》鞏俐封后 《理大圍城》最佳電影

【明報專訊】去年受新冠疫情影響，限聚令下戲院三度停業，至今未能重開。去年上映的香港影片數目大幅減少，第40屆香港電影金像獎頒獎典禮也順延舉行，在2020及2021年度符合大會參選資格的電影，於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。至於香港電影評論學會則沒有效法香港電影金像獎，如期舉行一年一年的頒獎禮，昨日公布「第27屆香港電影評論學會大獎」得獎名單，會擇日與地點舉行實體頒獎禮；「最佳電影」由 紀錄片《理大圍城》奪得，鞏俐憑《奪冠》獲「最佳女演員」，而「最佳男演員」從缺。

娛樂組

昨日「香港電影評論學會大獎」公布5個獎項的得獎名單，以及5部推薦電影。大會稱如期舉行「評論學會大獎」主要為了反映去年片量不足的情况。去年符合候選標準的香港電影只有30部，最後環繞討論的佳作更不離7、8部。「最佳電影」由文念中執導的《好好拍電影》、《3cm》、《夜香．鴛鴦．深水埗》及《理大圍城》之爭。最後由香港紀錄片工作者製作的《理大圍城》奪獎，原因是憑其冷靜準確捕捉抗爭現場的人、事、氣氛，以及出色的剪接，故此得獎。

《理》片發行人爭取戲院上映

《理》片發行在社交網感謝支持，多謝香港電影評論學會支持真正屬於香港人的香港電影。此片早前在阿姆斯特丹國際紀錄片電影節獲「最佳剪接獎」。《理大圍城》去年掀「電檢風波」受關注，此片被電檢處評為三級，指影片記錄的事件「根據現行法例可能會構成刑事罪行」惹爭議。《理大圍城》去年11月曾在香港藝術中心上映，門票迅即被搶購一空，由於場數所限，很多人未能購票，要求加場或網上播映。《理》片發行人崔允信曾表示不想安排此片在網上播映，因為電影無論拍攝、放映和觀眾也是合法的，這些戲要在戲院睇，睇完一齊分析與討論。

陳可辛憑《奪冠》封最佳導演

鞏俐憑《奪冠》獲「最佳女演員」，大會形容鞏俐戲中以懾人的氣派壓場，剛柔並濟，演技爐火純青。這是她繼《滿城盡帶黃金甲》後，再度登上香港電影評論學會大獎影后寶座。此片亦為陳可辛帶來「最佳導演」的榮譽，是他繼《甜蜜蜜》、《三更之回家》後第三度奪此獎項。「最佳編劇」得主是梁銘佳、Kate Reilly的《夜香．鴛鴦．深水埗》。「最佳男演員」從缺，原因是多數評審認為去年香港電影數量不足，且未見有非常突出表現的男演員，最終表決通過這獎項從缺。獎項從缺的情况於第19屆「最佳女演員」一項曾出現。

文念中盼戲院重開好好看電影

「推薦電影五部」分別是《好好拍電影》、《夜香．鴛鴦．深水埗》、《3cm》、《奪冠》及《一秒拳王》。《一秒拳王》主角周國賢感謝導演趙善恆邀拍此片，讚他是非常熱血的導演、編劇，令他對演員的發展方向更有信心，他多謝大會的推薦說：「希望藉住《一秒拳王》帶給觀眾更多能量強壯起來，令世界變得更美好。」趙善恆稱希望疫情盡快過去，大家可以入戲院支持，約在戲院再見面。《好好拍電影》導演文念中稱：「多謝評論學會，多謝一路走來支持這部紀錄片的朋友，希望電影業的寒冬趕快過去，我們撐下去繼續好好拍電影，戲院快些重開，大家繼續可以進戲院好好看電影。」