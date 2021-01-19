替胡鴻鈞奪男歌手獎高興 蔡思貝提議AA制食飯慶祝

【明報專訊】出爐視帝王浩信、視后蔡思貝聯同最受歡迎電視男角色的張振朗、最佳女配角賴慰玲、飛躍進步男藝員朱敏瀚等，昨日出席於無綫電視城舉行的劇集《踩過界II》和《反黑路人甲》答謝活動。王浩信表示獲獎後，因疫情私下沒特別慶祝。問到家人也沒跟他慶祝？他淡淡然說：「正常慶祝，女兒知我不吃甜的東西，沒買蛋糕和我慶祝，但有恭喜我，替我高興。」

蔡思貝無意澄清小三傳聞

蔡思貝被指搭上有婦之夫Sam做第三者？蔡思貝稱不是事實的事情不回應，並說：「我很靜態面對這件事，希望大家睇到我一直以來努力工作，值得獲這個獎勵，所以不想澄清，希望大家聚焦在我工作上。」說到緋聞男友胡鴻鈞在勁歌總選奪最受歡迎男歌星，她也替胡鴻鈞高興。但獎被分一半？她說：「Happy sharing，被認同也值得高興。我們是同輩，並肩作戰，一起成長，很開心一起在不同範疇被認定。（胡鴻鈞叫她不要唱歌搶飯碗？）他是唱歌小王子，為何那麼沒自信，我只是玩票性質，畀條生路我行。」

前晚她一早便睡了，未恭喜對方，昨天才傳短訊。問二人會否食飯慶祝？蔡思貝說：「未知，疫情下多留在家，大家是朋友，有時間也會吃飯慶祝，AA制或互賀吃兩餐也可。」

張振朗否認見高拜見低踩

張振朗和賴慰玲期望《反黑》原班人馬拍新劇，賴慰玲笑稱要演純良老師，張振朗配合說：「那我演變態殺人狂魔。」說到有前空姐爆料指張振朗為人囂張，見高拜見低踩，張振朗說：「不是事實，不回應，我不是這樣的人。我沒為此事不開心，做好自己，尊重別人，別人自然尊重你。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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