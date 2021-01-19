欠胡楓咖啡債10年 湯盈盈「找數」十倍奉還

【明報專訊】胡楓（修哥）昨天89歲生日，他回電視城為《愛‧回家之開心速遞》開工，劇中演員林淑敏、湯盈盈、羅樂林和許家傑等送上蛋糕為修哥慶生。

10年前盈盈在台慶贏得1萬元獎金，事後話會請修哥飲咖啡，盈盈拖了多年終兌現承諾，且十倍奉還，送了一部咖啡機給修哥。有禮物收的修哥稱今次拍《愛‧回家》有騷錢很開心，之後自嘲為兩餐，生日也要開工。

修哥受訪時透露晚上會與子女、孫和曾孫在家吃飯慶祝，生日願望是身體健康，家人平安，好朋友和大家一切順利，今年6月能順利舉行演唱會，他說：「原本去年5月舉行，因疫情被迫取消。」

說到契仔張學友和張家輝在網上跟他祝壽，修哥稱是新抱安排，事前毫不知情，並說：「好驚喜，疫情關係很久沒見過契仔，之前約了學友飲茶，也要取消。」修哥表示收到很多生日禮物和恭賀短訊，至今仍未覆完。

湯盈盈獲快速分娩秘方

湯盈盈笑稱當初只是信口開河說請修哥飲咖啡，估不到修哥每次見到她都提及此事。她和林淑敏都大讚修哥好人，盈盈說：「修哥知識很豐富，我懷孕時，他給我快速分娩秘方，所以我兩胎分娩都很順利，個多小時搞掂。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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