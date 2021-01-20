簽無綫逾8年長約 近兩年零工作 樂易玲：黃心穎解約離開不用賠錢

【明報專訊】黃心穎與人夫許志安2019年4月被爆在車廂有親密行為，「安心事件」轟動全城，其後許志安籌備中的演唱會叫停，幸獲太太鄭秀文原諒。黃心穎跟馬國明分手後曾避走美國，並於同年12月回港，工作完全停頓至今。昨日無綫高層樂易玲透露，心穎在無綫的合約長逾8年，要是她想解約離開，也不用賠錢。黃心穎回覆《明報》沒談及去留，「沒有回應， 工作的事， 有消息再update大家， 多謝關心」。

記者：陳釗、林祖傑

黃心穎過去近兩年時間被無綫雪藏，有指她零工作零收入。無綫高層樂易玲昨日出席馬浚偉教育中心開幕活動時，被問到心穎的去留問題？樂易玲表示一直都有關心心穎，上星期才一起吃過早餐，對方心情ok。心穎沒工作那麼久，有無說想復出幕前？樂小姐說：「今次她真的有講，大家都有商量一下，要想想怎樣，不過她未有（復出）這樣的想法，她現在都開心，有朋友關心，而且她在疫情下有做運動，狀態保持得很弗。」

演出機會視乎觀衆接受程度

問到心穎是否想繼續在娛樂圈發展？樂小姐稱大家沒深入去傾，也不想給心穎壓力，「不過傾到尾聲，也有問她有什麼考慮和打算，留低還是離開，都叫她回去認真地想想，我覺得她都有去想，會作決定」。樂小姐表示藝人簽了長約，想離開也要回公司處理合約問題，希望她不是意氣用事，「我都關心她，離開之後有什麼想做，有什麼計劃，我會再約她傾」。

至於有指心穎被無綫綁死8年長約，樂小姐透露應該不少過8年，因當時無綫力捧一批花旦，所以簽下長約。若她解約離開要賠錢？她說：「不用賠錢，我覺得不是錢的問題，她又不是跳槽，相信她有好的想法去行將來的路。心穎還是後生女，我也是人阿媽，不知現在觀眾覺得她怎樣，她做錯了想離開，我都想幫一下她。」再問心穎如果想留低，無綫還會否給她演出機會？樂小姐表示這不能主觀去想：「她現出來工作，大家會否接受？如果不接受，沒理由又要她出來畀人講。大家都很辛苦地過了差不多兩年，才可以過回正常的生活，我們最佳男主角（馬國明）又找到個好好的另一半，這很難得和開心，但缺口也要去處理。」

劉佩玥否認被騙

「安心事件」前黃心穎是無綫力捧的女主角，由於《法證先鋒IV》是合拍劇，為免黃心穎的負面新聞影響內地播放，所以重拍她所有戲分。她主演的《牛下女高音》與《丫鬟大聯盟》則已經先後播出；正在播放的《堅離地愛堅離地》大結局後，她有份演出的劇集已沒存貨。雖然黃心穎未正面回應去留，但似跟無綫已商議有了決定。

昨日《堅離地愛堅離地》主角張振朗及龔嘉欣為劇集大結局宣傳。兩人早前在無綫頒獎禮也有捧獎，嘉欣說獎座就放在飾櫃第二層，將第一層留空，訂下目標，望將來可以用來放「視后」獎。張振朗當晚回家獲哥哥和阿嫂送抱，感到十分窩心，但忙於開工，遲些希望有時間和女友鋸扒食薯條慶祝，獎座就放在侄仔的「學業進步獎」旁邊。

劉佩玥（Moon）於社交平台發文寫着「講咁多大話仲要不停讚自己，你好唔好意思」，惹被騙疑雲，她解釋事件不是發生在自己身上，純粹個人抒發，看不過眼、義憤難平，沒想到發文受到關注，不少朋友關心她是否被騙，她說：「放心，我大個女識得帶眼識人，唔蠢。」