伙Edan黃奕晨主持新節目 阮小儀有回春感覺

【明報專訊】由阮小儀、呂爵安（Edan）及黃奕晨主持的ViuTV全新遊戲節目《考有Feel》昨日舉行記者會。小儀自爆欽點跟兩人合作，形容他們似她的回春藥，拍攝時令她有回春的感覺。MIRROR、沈殷怡及練美娟等亦現身撐場兼大玩遊戲，不過姜濤第一回合已出局；小儀笑言最憎靚仔，所以不會惜住姜濤，卻在台邊蹺實對方，小儀之後又表明Edan才是她杯茶。

姜濤自認實力不足

談到Edan與隊友Anson Lo拍港版《大叔的愛》，小儀即大呼申請去監場和自薦做咀嘴指導。Edan笑言跟Anson Lo太熟，不會尷尬，「他都說不想惜我，我跟他說益了他啦！（可有說明不准伸脷？）不用，大家都未必接受到，這是純愛故事，劇本沒有，不會加」。姜濤早前與KOL雪姨食飯，令一眾「姜糖」對後者羨慕不已。姜濤稱初入行時已認識雪姨，但沒正式上契。對於有網友認為他比周柏豪更值得攞港台的男歌手金獎？姜濤謙稱自知實力及能力未夠，得到任何獎項都是幸運，有獎項肯定已很好，不會計較是什麼獎。

之前失落新人獎被指黑面的Anson Kong（AK），表示心情已無事，還自認黑仔，日前在朋友聚會中，為救小朋友而被狗咬傷中指，要打破傷風針，經理人花姐看到他受傷的照片時也嚇倒。

黃奕晨和沈殷怡說因節目要除口罩拍攝，故現在每隔10日就做一次檢測。黃奕晨透露有份客串港版《大叔的愛》，劇中他有未婚妻，但現實中對同性戀好奇，曾在台灣夜店遭一名伯伯強吻，他即時推開對方。沈殷怡忙於拍3個節目，包括真人騷《造美人》，將訪問醫學美容團隊。常被指整容的她表示，專家一看便知真假，可藉此為自己澄清。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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