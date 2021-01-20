開教育中心培訓演藝人才 馬浚偉堅持面授：已Zoom到頭痛

【明報專訊】馬浚偉創立的教育中心昨日舉行開幕活動，邀得羅乃萱和羅冠蘭擔任顧問，邵氏高層樂易玲亦有現身祝賀。馬仔透露是次投資了7位數字，籌備和策劃了兩年，由於沒時間，故他只擔任教育藝術總監，會另聘校長管理；不過當中溝通、演戲、跳舞及唱歌4科，有4堂會跟學員有所分享。

馬仔表示剛開始招生，反應熱烈。他說計劃第一季度課程在4至6月，若屆時疫情未緩和，會延至7月開課，但不考慮以Zoom上堂，他笑言：「我想過去這一年大家都Zoom到嘔，我都Zoom到頭痛，但表演藝術很難網上教，一定要面授。」他又預告4月將會開設多一間校舍。

馬仔稱年尾會為學員搞一個音樂劇外，畢業成績優異者，可享優先機會參加他工作室的演出；另外，他與樂小姐有共識，有才華的學員有機會去邵氏觀摩和培訓，「我們不是捧明星出來，不希望年輕人單純發明星夢，要了解什麼是表演藝術」。

馬仔又說並非與薛家燕的學校打對台，雙方走向和年齡層都不同，他們分3個年齡組別，其中一個是18歲或以上，「見到有40、50歲的學員報名，我們很歡迎，因藝術不分年齡，有心有力，70歲都照考慮」。

記者：陳釗