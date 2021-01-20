首辦揮春展 題創意賀詞 蔡瀾贈鍾楚紅「花天酒地」

【明報專訊】蔡瀾在灣仔的書店舉行《蔡瀾揮春展2021》，展覽場內掛滿過百幅作品，展覽開首3日，他親身到場為書迷即席揮毫題字，講笑話交流，為現場增添氣氛。蔡瀾的揮春花樣極多，除傳統的喜慶恭賀詞外，還有「豬油萬歲」、「玩個痛快」、「醒醒定定」；有書迷要求他即席寫「我愛太太」，他也沒有托手踭。鍾楚紅（紅姑）也到場支持，他開心跟紅姑介紹作品，又贈對方「花天酒地」揮春。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

蔡瀾在揮春展上接受《明報》訪問談近况，向來喜歡寫書法的他，首次開揮春展，透露早前推出新書時，有人提議他舉辦揮春展，他一口答應，並說：「寫書法的人，寫呢啲好容易，隨心就寫，不過準備作品都花了一兩個月時間。」

他稱享受了寫書法的過程，得到了快樂，即使疫情下，本港實施限聚令，影響了粉絲到場跟他聚會見面，也覺得不緊要，沒有想太多，不會怕蝕底而放棄做喜歡的事情。

爆老友倪匡好瞓得

過去一年因疫情，蔡瀾都減少跟親友見面，抱住既來之、則安之的生活態度，改用電話和短訊與人保持聯繫，包括老友倪匡，他說：「倪匡喜歡食上海烤麩、鴨腎，但我不會煮，有時在一些食肆遇到好味的，都會請司機送去給他。」他又大爆倪匡近况好好，很懂得養生，蔡瀾說：「倪匡一日睡10幾個鐘，我睡7個鐘就夠，現在我休息算多，以前只睡五六小時。」

疫下食肆生意收入減

蔡瀾稱疫情期間，工作比之前忙碌，除了寫作中英文書藉、籌備揮春展，又兼顧食肆生意，不過收入就掙少了，他說：「生意必然有影響，全世界都受影響，不單止我一個，總之捱得住就捱，捱不住就執笠囉。香港做生意比較辛苦，內地開的食肆生意幾好，那邊沒有限聚令，而且我交畀集團經營，不太擔心。」

問他對今年環境市况有沒有信心？他笑說：「我又不是神仙，不過悲觀睇法無鬼用，我諗希望在人間嘅。」他透露公餘時間，會入廚煮幾味，最近還愛上自製雪糕，偶有拍片放上網分享。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com