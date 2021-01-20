賓艾費力拒再婚當爸 「邦女郎」提出分手

【明報專訊】現年48歲的「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck），去年大方承認跟32歲「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）拍拖，更一度傳出二人已經秘密訂婚的喜訊，昨日《美國周刊》引述知情人士爆料，雙方在結婚、生仔，以及定居地等不同問題出現分歧，最終由女方提出分手，狠飛賓艾費力，結束不足一年的親密關係。

雖說賓艾費力與《007：生死有時》女星安娜迪艾瑪絲和平分手，卻是後者主動提出，由她致電男方宣布關係結束，對於風流成性的賓艾費力來說，或許不易接受，難怪日前有狗仔隊偷拍到他把家中珍藏的安娜人形紙牌丟到屋外垃圾桶，避免睹物思人。

分手後轉新髮型

據知情人士透露，曾經離婚的賓艾費力無意再另組家庭，更遑論生兒育女，偏偏安娜迪艾瑪絲對婚姻仍有憧憬，亦想成為人母；加上賓艾費力堅持留在洛杉磯生活，方便他跟3名子女見面，生於古巴的安娜卻想離開美國，既然分歧明顯，分手只是遲早。《美國周刊》揭發分手消息前夕，安娜迪艾瑪絲率先透過社交媒體上載新相，剪了一頭短髮的她，似為回復單身而換轉心情，當時網民還未知內情，紛紛留言讚好。

二人去年合演電影《Deep Water》鬧出戲假情真，同年3月被狗仔隊發現到古巴度假，緋聞正式曝光，女方亦毫不避嫌地透過社交媒體上載親暱合照，大方公開戀情。二人關係發展迅速，從賓艾費力邀請女友陪他的孩子Violet、Seraphina及Samuel共度陣亡將士紀念日長假期，已可見一斑。

去年9月，美國傳媒報道賓艾費力與女友已過着同居生活，其後二人到新奧爾良補拍《Deep Water》戲分，安娜迪艾瑪絲左手戴上鑽戒，更被解讀為訂婚證據，不過，亦有知情人士透露，戒指其實是拍戲道具。

自2015年跟前妻兼《薄荷殺姬》女星珍妮花嘉納（Jennifer Garner）結束10年婚姻後，賓艾費力身邊女伴轉換不停，包括《花花公子》模特兒Shauna Sexton、綜藝節目《Saturday Night Live》監製Lindsay Shookus等；現年48歲的珍妮花離婚後亦不愁寂寞，有傳她曾搭上富商John Miller，分手後又轉投美劇《特務A》舊拍檔畢利谷巴（Bradley Cooper）懷抱，感情生活同樣多姿多彩。