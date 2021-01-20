【開箱】《怪盜羅蘋》為父報仇 揭富者不仁

【明報專訊】法國迷你劇《怪盜羅蘋》（Lupin）本月8日在影視串流平台Netflix上架未幾，即登上多個國家及地區的熱播榜三甲位置；在爛番茄影視評論網站，更超過九成好評；法語劇有此成績，實在少見。

盧布朗小說人物貫穿全劇

一如英國作家柯南道爾（Arthur Conan Doyle）筆下的「神探」福爾摩斯，法國亦有莫里斯盧布朗（Maurice Leblanc）寫下Lupin的「俠盜」傳奇，都是系列小說，同為後世影視界提供了豐富創作靈感。Netflix把Lupin譯作「羅蘋」，日本有漫畫以此小說人物再創作，稱為「雷朋」或「魯邦」，足見原作影響力。盧布朗筆下的羅蘋（Arsene Lupin）聰明絕頂，心思細密，而且風流倜儻，又劫富濟貧，因此有「怪盜紳士」等稱號。不過劇集《怪盜羅蘋》並非把盧布朗的小說搬字過紙，小說人物卻貫穿全劇。

懂得影視串流平台法則的編導，都明白劇集開首十分鐘，必須找緊觀衆注意力，不然只落得按下停止鍵離開屏幕的下場，很大機會從此永不超生。《怪盜羅蘋》在首5分鐘幾乎已鋪陳盜寶計劃，故事講述《閃亮人生》奧馬斯（Omar Sy）扮演的羅浮宮清潔工Assane，跟同事談及藏品是瑪麗王后的頸鏈，價值連城，將會拍賣。之後Assane似是還債，其實誘使3名放數男參與他在羅浮宮的偷龍轉鳳計劃，先是告訴3人怎樣可逃過嚴密檢查入內，並假扮成保安；Assane則以另一身分在拍賣會競投頸鏈；每一步都在Assane計算之內，包括被兩名拍檔痛毆一頓，最終他拿着瑪麗王后的頸鏈大搖大擺離開羅浮宮。

價值連城的瑪麗王后頸鏈，屬富豪Pellegrini家族所有，而且並非首次失竊，但到底誰偷了？警方毫無頭緒，當中有3人負責此案，名為Youssef的警員是盧布朗小說迷，隱隱覺得跟案件情節有關聯，卻不被上司及同事重視。對Assane來說，這條頸鏈別具意義，偷了它才能解除纏繞心頭多年的糾結。

25年前，Assane和爸爸Babakar從塞內加爾移居巴黎，後者受聘為Pellegrini家族擔任司機；當年只有14歲的Assane，住在大宅，更從老闆Hubert年齡相若的獨生女Juliette身上，嘗到初吻。其後Hubert指控Babakar偷了瑪麗王后頸鏈，Hubert太太Anne說服Babakar簽下認罪書，最終後者在獄中自殺，並被指畏罪尋死。Assane一直覺得父親無辜，及後被送到福利機構，在那裏認識了後來的太太Claire；中途有神秘人出錢將他轉到私立貴族學校，在該處認識了摯友Benjamin。

知悉真兇 復仇未竟待下季終結

Babakar曾給兒子送贈盧布朗的「怪盜」羅蘋小說，Assane熟讀每一本每一篇章，長大後也成為現代版「怪盜」，知識淵博的他，靠自學的易容技術及心理戰，哄騙富豪，不費吹灰累積了財富，並悄悄尋找父親真正的死因。過程中知道爸爸被誣陷入獄，而且陷害他的正是其老闆Hubert。後者經營生意出現問題，欲借名貴頸鏈失竊騙取保險金，把Babakar當成替死鬼。當時負責案件的探員Dumont，被Hubert賄賂，25年後自然成為Assane的報復對象。

《怪盜羅蘋》只有5集，結局是Assane知道了真相，即使找到足可釘死Hubert的嚴重犯罪證據，礙於其龐大勢力和財力，對方依然逍遙法外；同時因為在「審訊」Dumont的過程中，Assane身分曝了光，Hubert下達格殺令。結尾Assane本來和前妻Claire及14歲兒子Raoul往度假，殺手趕至，即使Assane擺脫了他，還是難逃兒子被綁走；本身是「怪盜羅蘋」迷的刑警Youssef此時追趕而至，首次跟Assane碰面。很明顯真正結局，起碼留待第2季才會知道。

（明日再續）