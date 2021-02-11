緋聞女友陪西裝男歎米芝蓮午餐 鄭衍峰自誇曾請馮盈盈200餐公司飯

林穎彤（左起）、戴祖儀、歐陽偉豪、曾淑雅與鄭衍峰主持的新節目，介紹香港不同行山景點及好去處。（攝影：劉永銳）

鄭衍峰稱馮盈盈是靚女，有人請吃飯很正常，是正常社交，他也會跟其他女生吃飯。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】鄭衍峰昨日與歐陽偉豪（Ben Sir）、戴祖儀、林穎彤及曾淑雅出席無綫節目《港產旅行團》記者會。一眾女藝員穿上運動小背心上陣，鄭衍峰也不甘示弱，大騷麒麟臂和腹肌，相當養眼。鄭衍峰被指與緋聞女友馮盈盈去年底分手，近日馮盈盈被影到跟西裝男在意大利餐廳撐枱腳，據報道埋單3000元。鄭衍峰認為吃飯是正常社交，大家是朋友不用特別通知，又笑稱在公司餐廳請馮盈盈食飯近200餐，加起來都有3000元。

鄭衍峰被指去年與緋聞女友馮盈盈分手，女方不愁寂寞，日前被發現與西裝男約會，兩人在中環米芝蓮三星意大利餐廳約會共晉午餐。鄭衍峰表示都是活動前有人跟他講才知這單新聞，未去了解，提到報道指由西裝男埋單，餐廳午餐人均消費1500元，鄭衍峰表示不知道，不過靚女有人請吃飯很正常，是正常社交，他也會跟其他女生吃飯。

問他可有請過馮盈盈食那麼貴一餐？他笑言：「我們開工時，在公司餐廳請她吃飯，加起來都有百幾二百餐，應該都有3000元。」馮盈盈和別人約會，事前可有跟他知會一聲？鄭衍峰稱大家是朋友，跟誰吃飯不需特意通知對方。

嘲馮盈盈多桃花

談到馮盈盈生活多姿多彩，鄭衍峰稱其生活也很精彩，經常去行山。之後轉移話題到節目上，稱因疫情下大家常留家，生活儼如坐監，戴祖儀和曾淑雅於節目會帶大家「出浴」。追問馮盈盈經常去吃飯，會否約她行山減肥？鄭衍峰大爆對方是較懶的一群，隨即補鑊說：「天氣凍，不想運動都正常，我也有偷懶，加上最近大家都忙，暫時未有機會約出街和行山。」會否趁新年一齊去買桃花？他笑言：「不用了。她咁多（桃花）仲買？還是減少一點好了。」

戴祖儀最性感一次

戴祖儀表示被安排到酒店Staycation，望住無敵大海景出浴，寓工作於娛樂。是否鏡頭前最性感一次？她笑言：「絕對是。當然浴巾裏面還穿了泳裝，不過曾淑雅拍開《3日2夜》，對包浴巾很有經驗，怎樣扯都不掉。（一齊浸浴可擔心身材被比下去？ ）沒有，曾淑雅是節目的美貌擔當，而且身材向來耀眼。」在旁的林穎彤即踢爆戴祖儀向來自稱身材不差，場面搞笑。

林穎彤則挑戰了行幾座山，還分別跟黃庭鋒及楊潮凱拍一日拖，她笑說：「我平時很少行山，但拍完卻愛上了。其間真的有想過放棄，直頭想叫飛行服務隊。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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