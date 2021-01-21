佗B關宛珊情緒易激動 Patrick Sir預陪產剪臍帶

【明報專訊】林溥來（Patrick Sir）與老婆關宛珊（Kimmy）前晚為《流行經典50年》錄影，同場還有嘉賓貝安琪和母親劉香萍等。Patrick Sir與懷孕6個半月的Kimmy透露準父母的難題，Kimmy稱懷孕初期有出血情况，於是立即停工4個月養胎，慶幸沒有孕吐或口味大變，但情緒容易激動，她說：「睇笑片又喊，想到老公要往內地工作，不在身邊，又想喊，要努力管理情緒。」

Patrick Sir讚老婆情緒有改善，值100分，明白孕婦需要照顧，但為了工作，將與老婆分隔兩地，都有點擔心，他說：「稍後要去內地拍《白色強人II》外景，好彩屋企的家傭有經驗，我會每日打電話回家，劇集4月中煞科，撞正老婆預產期，多謝劇組肯遷就我，到時會提早放我走，打算陪產，負責剪臍帶。」Kimmy稱原定剖腹生產，但醫生讚她盆骨夠闊大，不順產好可惜，令她有點猶疑。Patrick Sir稱為B仔改名有難度，並說：「暫時只決定英文名用P字頭，中文名就拜託我爸爸改。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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