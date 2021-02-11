《Sweet Home》首月點擊2200萬 韓劇揚威國際 《柏捷頓家族》瀏覽冠Netflix上季

佐治古尼自導自演《永夜漂流》雖不叫好卻很叫座，首月錄得7200萬點擊已是最佳證明。

《Sweet Home》不單受韓國及香港觀眾追捧，更登上全球70個國家及地區的收視十大排行榜。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布去年第4季業績，並公布近期上架新劇及電影的收視成績表，《柏捷頓家族：名門韻事》首月點擊高達6300萬，預計本周內公布開拍第2季喜訊；來自日韓的《今際之國的有栖》及《Sweet Home》最受海外觀眾追捧，分別錄得1800萬及2200萬點擊，成績理想。

受到疫情影響，各國戲院暫停營業，間接助長Netflix上客量急增，刺激平台節目收視同步上揚，據報在去年第4季推出的原創劇集，以《柏捷頓家族：名門韻事》及《后翼棄兵》成績最好，首月分別錄得6300萬及6200萬點擊，至於《王冠》第4季雖然未有確實數字，但Netflix透露今季首月收視超越了之前3季，並令全劇4季突破1億點擊。

500齣存貨 計劃每周一新片

據Netflix發言人證實，講述19世紀英國貴族感情與婚姻問題的《柏捷頓家族：名門韻事》，本周內「將有令人興奮的消息公布」，傳媒及網民都估計是宣布開拍第2季；至於改編自韓國導演奉俊昊同名電影的科幻劇《末世列車》第2季還未開播，已率先宣布開拍第3季，保證故事不會爛尾。據報Netflix有超過500齣電影及劇集正在後期製作或準備播放，包括今年內有71部電影推出，計劃每周至少有一齣新片上架。

值得一提的是，日韓漫改劇亦邁向國際，例如故事設定類似《飢餓遊戲》的日劇《今際之國的有栖》，首月點擊錄得1800萬，並曾登上近40個國家及地區的最高收視排行榜十大位置；韓劇《Sweet Home》人氣更強，首月點擊高達2200萬，盤踞英、美、澳洲及西班牙等超過70個國家和地區的收視十大。

《永夜漂流》冠電影收視

原創電影方面，去年第4季以《盜海豪情》男星佐治古尼（George Clooney）自導自演的科幻片《永夜漂流》收視最好，首月錄得7200萬點擊；《節日限定之戀》及《聖誕大件事2》緊隨其後，分別有6800萬和6100萬。

最多人搜索劇集 Netflix佔9部

Netflix發言人又稱，去年83%新訂戶來自美加以外地區，而第4季主要客源，更是歐洲、中東及非洲國家，難怪網絡搜尋商Google公布數據顯示，去年全球最多人搜索的10部電視劇，Netflix獨佔9部，包括《養虎為患》、《紙房子》、《眼鏡蛇道館》、《雨傘學院》、《艾蜜莉在巴黎》、《黑錢勝地》、《后翼棄兵》及《外灘探秘》，唯一「非Netflix出品」是真人騷《Big Brother》巴西版。