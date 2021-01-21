【開箱】續說《怪盜羅蘋》 抗強權記者：絕不透露消息來源

《八美千嬌》露迪雲仙妮亞扮演Assane（右）前妻Claire（上圖），跟他青梅竹馬，是最好的朋友，兩人育有一子Raoul（左）。

【明報專訊】昨日談到法國迷你劇《怪盜羅蘋》（Lupin）本月8日在影視串流平台Netflix上架，隨即打入多個國家及地區的熱播榜三甲位置；在爛番茄影視評論網站，更超過九成好評。故事講述《閃亮人生》奧馬斯（Omar Sy）扮演的Assane，14歲時父親被誣陷偷走富商老闆Hubert的名貴頸鏈，在獄中自殺；25年後，Assane成為行蹤詭祕的怪盜，再次偷走Hubert當年聲稱失竊的頸鏈，藉此查明父親死因及報復。

路見不平本色

主角Assane的回憶穿梭全劇，他從小就有路見不平的本色，包括認識Claire時，正是看到她被幾個男同學騷擾，於是挺身護花；到他入讀貴族學校，被富家子弟欺凌，輪到Benjamin出手相助。Claire後來成為他太太，也是知己，並誕下兒子Raoul；Benjamin則是他的摯友，也是他出貨和鑑定贓物的地方。回憶片段裏還包括他跟Hubert女兒Juliette的關係，Assane最終選擇了Claire，拒絕跟Juliette糾纏下去。

警探Dumont受賄，害Assane父親入獄，但前者也有善良一面，愛惜家庭之餘，洞悉Hubert陷害Assane爸爸的奸計，原為騙取保險金，解決生意困局。Dumont面對Assane不無罪疚，贖罪「善舉」，就是告訴Assane，也曾有人像他一樣要揭發Hubert罪行，企圖把他拉下馬。

Dumont說挑戰Hubert的人，名叫Fabienne，曾是記者，並著書揭露Hubert惡行；後者實在太有財有勢，她最終被報社辭退，更人人視如瘋婦。Assane找到她時，已停工10年，獨小狗伴在身邊，並且訓練到牠一聽Pellegrini（Hubert姓氏）就會狂吠。對於資深傳媒來說，著作等身，Assane帶着她所寫的書登門造訪，Fabienne拒人千里，一派只想晚年平靜退隱江湖的模樣。

動人忘年之交

不過出色的記者，永不會放過任何機會，即使已退隱10年；乍聽Assane父親的故事，讓年紀已不輕的Fabienne再見那個曾經衝鋒陷陣的自己。她帶同小狗往找對方，行蹤詭秘的Assane，見到Fabienne時第一句就問，怎樣找得到他，她不置可否說：「好記者絕不會透露消息來源。」這句話她其後還至少說了兩次，包括如何取得Hubert犯罪證據的錄影片段，以及殺手上門逼她供出Assane住址時。

Fabienne重出江湖，在Hubert見傳媒時再次質詢他雙手是否沾滿了被害者的鮮血，那一刻的Fabienne，不再是步履蹣跚的老婦，當年追新聞的颯爽風姿一夜之間回魂；雖不是Assane盤算之內，Benjamin看新聞時卻感嘆這女士太了不起，很值得尊重。Assane後來跟她談起亡父為人，驕傲、耿直又固執，其實個性一如她，對Assane來說，Fabienne有點像父親的再生。

Fabienne慶幸Assane的出現，後者亦然，兩人都路見不平、敢於對抗強權；德不孤，必有鄰，這段忘年之交，佔了全劇五分一的篇幅，短暫卻動人。

編劇成績亮麗

《怪盜羅蘋》編劇之一佐治基（George Kay），較著名作品包括《獨行殺姬》，較少人談論的是《刑案偵訊室》及第2季《Criminal：英國》，首季除英國篇，還有德國、法國及西班牙。《刑案偵訊室》有別於傳統警匪劇，只有3個場景，分別是盤問嫌犯的偵訊室，透過單向玻璃及閉路電視監察偵訊室情况的刑警室，以及兩個房間外的走廊。每集片長約45分鐘內，警員透過連番盤問、觀察及手持的證據，確認面前的嫌犯是否真兇，要不要落案起訴。劇情全由對白推進，最終疑犯大多認罪收場。

此劇的場景雖然枯燥，但拍得很別致，在盤問和查案之間，還有很多枝節值得細味，譬如上司下屬的情誼，將功補過的刑警等，佐治基的劇本應記一功；他短期內再交出《怪盜羅蘋》，據報上架不足兩星期，已向7000萬瀏覽次數邁進，令人期待這名創作人下齣新戲會是什麽。