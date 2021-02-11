曾志偉回巢任TVB副總經理 王祖藍拍住上做首席創意官

【明報專訊】TVB昨日有新人事任命，董事局主席許濤宣布邀請曾志偉加入公司的管理團隊，擔任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊；王祖藍則出任首席創意官。曾志偉與王祖藍獲邀成為無綫高層感到榮幸，志偉開心再與舊同事共事，希望製作更多高質素及多元化節目。一直掌管TVB綜藝科的余詠珊盛傳跟志偉不和，如今志偉加入職位比她高，有指將威脅余詠珊的地位。余詠珊澄清不和是謠言，志偉是她的師父，現在更是上司，待志偉回來傾工作大計。

娛樂組

TVB近年面對不同競爭，包括ViuTV及不同媒體威脅，不斷加強製作迎戰。電視廣播有限公司董事局主席許濤昨向員工發出內部電郵，表示人才是TVB最關鍵的競爭力，集團不斷在人力資源上持續加大投入。他宣布邀請曾志偉擔任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問；王祖藍出任首席創意官，兩人的任命即日生效。

主席許濤親自欽點

許濤表示曾志偉負責TVB的綜藝及資訊娛樂節目板塊，制定綜藝及資訊娛樂內容策略、擴闊綜藝節目市場和渠道，深化與影視業界台前幕後的對接和合作。志偉也肩負起另一重要使命，負責為TVB培育電視台前幕後的接班人，為年輕人創造更多就業機會，也為TVB節目內容注入更多年輕的元素。王祖藍協助曾志偉在綜藝及資訊娛樂節目內容上的業務發展。他深信志偉和祖藍加入能為綜藝節目創作提供嶄新的思路，從協助擴大與香港影視業界的開放合作至推動內地、大灣區及國際華語市場的業務拓展，加強跨平台的新媒體業務。

志偉：培育更多人才

67歲曾志偉演藝生涯近50年，曾為無綫主持多輯《獎門人》經典遊戲系列節目，深受不同年齡觀眾歡迎。他對於獲無綫任命，表示好榮幸得到TVB行政委員會及主席許濤的信任和邀請，可以回到TVB大家庭，是他在電視圈成長的地方，再次跟一班舊同事共事好開心！TVB明年踏入55周年大日子，他好想與觀眾繼續分享昔日的歡樂，也希望攜手向前邁進。他亦希望憑藉自己過去在影視界多年經驗，融合年輕新一代的新思維、新創意，從而培育更多人才，務求製作更多高質素及多元化節目，將更多歡樂帶給大家，秉承TVB一貫精神「全力以赴 做到最好」！

祖藍將經驗回饋TVB

王祖藍多謝TVB及許濤主席邀請，非常榮幸！他期望盡力做好這個崗位，報答TVB及香港觀眾。他多謝曾志偉，在他開始到內地發展時給了很多錦囊，這10年在外面發展得好好，希望為更多TVB新一代藝人打開更大的市場。近年他慢慢認識很多新數碼平台的營運手法，過程中透過內地工作識到世界不同地方的頂尖製作團隊，包括韓國、美國及日本等，綜藝節目由內容創意到技術都很創新，所以他希望可以帶同這幾年在外面的經驗回饋TVB，加強節目創作及跨平台部分，特別TVB 55周年將至，需要更認真思考及籌備，希望可以為香港觀眾帶來更多正能量又創新的娛樂。祖藍又指正準備前期工作，完成手頭上的工作便會盡快回港，期望盡快跟TVB的同事見面。

余詠珊否認與志偉不和

助理總經理（非戲劇製作）余詠珊對於曾志偉出任副總經理兼行政委員會特別顧問，她說是好事，志偉是她的師父，現在做埋上司，之後待對方從內地返港可傾未來工作方向。

對於傳她與志偉不和？她重申是謠言，沒這回事，她跟志偉亦師亦友。

同是無綫高層的樂易玲說很多同事知道志偉加入都好開心及期待，她過往跟志偉有很多合作，對方是好有心的人，今次答應接受重任要放下很多外面工作，可以見到他很愛惜TVB。至於志偉與余詠珊的工作範疇會否有牴觸？她覺得不會，余詠珊有志偉這個上司應該好高興。