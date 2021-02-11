林曉峰不排除重返TVB 陳百祥：矮仔終於捱出頭

【明報專訊】曾志偉出任無綫副總經理兼行政委員會特別顧問消息公布後，他的好友及節目拍檔都開心讚好。陳百祥（阿叻）戥好友高興，笑稱矮仔終於捱出頭，是2021年第一件喜事，他說希望志偉上場後，畀個位置他，做什麼無所謂，有得做就得，任由安排。汪明荃認為是好事，志偉肯做又多橋，清楚藝員的長處及短處，好適合。對於王祖藍獲委任為首席創意官，她說祖藍亦好有創意。

錢嘉樂及林曉峰跟曾志偉合作多輯《獎門人》，錢嘉樂說收到消息已恭喜志偉，如果叫他幫手做節目無問題。林曉峰說：「當然熱烈恭賀獎門人，一定能為香港演藝界帶來更多歡樂！（會否希望重返TVB再跟獎門人合作？）凡事都應該有可能嘅。」

崔建邦期待師父炮製正能量節目

崔建邦說：「梗係開心啦！對上一次同師父做騷已經係幾年前嘅東華，我相信以後志偉哥一定會帶來好多既富娛樂性、又有正能量嘅好節目畀大家！非常期待！」

馬浚偉：望TVB有更好景象

馬浚偉替曾志偉開心：「我有留言恭喜，他有覆我。志偉哥在電視界太有實力，有好多經典節目、有好多貢獻，TVB是我長大的地方，是娘家，裏面有好多恩師，志偉哥出任咁重要職位，戥他開心高興，祝他製作更多好節目，將TVB繼續發揚光大，明年TVB 55周年，希望有一番更好景象。」馬浚偉提到志偉說看到他近年做事好有心，稱他們一定要合作；他回覆志偉說好期待。

陳山聰說：「志偉返嚟梗係very good啦！佢咁有經驗，睇住我哋成班嘩鬼成長，好開心有機會再同佢合作。」阮兆祥表示志偉與祖藍都好愛TVB，相信他們回歸，會對綜藝和戲劇節目帶來很多新的想法。他笑言兩個矮仔多計，創意會帶來更多火花。