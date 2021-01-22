【開箱】《Oh! My Boss! 戀愛放別冊》 上白石萌音打雜悟人生

上白石萌音（左）與菜菜緒（右）一高一矮，營造強烈的視覺對比和喜劇效果。

【明報專訊】現年22歲的日本女星上白石萌音，2011年跟比她年輕兩歲的胞妹上白石萌歌一起參加東寶電影公司舉辦的「東寶灰姑娘」選舉，雙雙晉身娛樂圈。2016年上白石萌音為新海誠執導動畫電影《你的名字》女主角配音而為人認識，去年她首次主演TBS電視台日劇《天堂的天使》，跟佐藤健合演甜蜜愛情故事，贏盡收視與口碑。相隔一年，她再擔綱TBS新劇《Oh! My Boss! 戀愛放別冊》，不僅談情說愛，還要追尋夢想。

新鮮人赴「京」求職

《Oh! My Boss! 戀愛放別冊》自本月12日起，逢周二晚在TBS電視台播出，香港觀眾可透過MyTV SUPER收看。新劇講述剛投身社會的「新鮮人」鈴木奈未（上白石萌音飾），自小在母親教導下，只想平凡過人生，目標是找一份朝九晚五、不用加班的工作，然後結婚生子，成為家庭主婦。

她從故鄉熊本來到東京，應徵擔任音羽堂出版社的資料室員工，偶然在街頭撞上攝影師寶來潤之介（玉森裕太飾），不慎弄污衣服，男方帶她買衫替換，穿上名牌套裝的鈴木奈未雖然面試失敗，卻獲出版社新開辦的時裝雜誌《MIYAVI》編輯部看中，安排她在此上班。

鈴木奈未上班首日，才知自己是《MIYAVI》新任總編輯寶來麗子（菜菜緒飾）的助手，實際卻是「打雜」，買咖啡、提手袋、接電話、安排車輛等鎖碎工作，最令她感難受的是24小時隨傳隨到，而且經常加班，假日也要開工，跟她的人生目標可謂背道而馳。

玉森裕太扮假男友

寶來麗子是行內最年輕的國際時尚雜誌總編輯，於海內外享負盛名，可是性格挑剔，對下屬要求嚴苛。反觀鈴木奈未對時裝一竅不通，完全無法適應工作，甚至質疑寶來麗子假公濟私，例如代她到時裝店提取私人服飾、安排車輛給男友使用等。

直到後來，鈴木終於發現上司所做一切，都是為了公司着想。鈴木親眼見證一本雜誌的誕生，對夢想有了全新體會，燃起她對工作的熱誠。

劇中主角透過「打雜」領悟出人生道理，開始向夢想進發，而她的愛情路上也有新挑戰。跟鈴木奈未青梅竹馬的男生，在東京會計師樓工作，她一心計劃到東京後，有望雙方感情發展，事實卻是對方另結新歡，還準備結婚。

鈴木受到「愛人結婚了，新娘不是我」打擊下，重遇攝影師寶來潤之介，後者求她假扮女友，藉以逃避家人安排相親。最後發現寶來潤之介的胞姊，正是其「惡魔」上司寶來麗子。

菜菜緒演惡魔編輯

《Oh! My Boss! 戀愛放別冊》是TBS原創劇集，由《天堂的天使》班底製作，劇情卻跟荷李活片《穿Prada的惡魔》相似，特別是「惡魔編輯」的角色設定。事實上，港劇《野蠻奶奶大戰戈師奶》也曾向該片「致敬」，這個概念早已被玩到體無完膚，《Oh! My Boss! 戀愛放別冊》循環再用，也不見得有新元素。

話雖如此，由模特兒出身的菜菜緒扮演「惡魔編輯」確是最佳人選，不單身材高䠷，擅演惡女的她更是霸氣十足，面對身高只得152厘米的上白石萌音，這個強烈對比，絕對有喜劇效果。