拍《陀槍師姐2021》狂笑頻NG 宣萱：因陳豪Man爆變低能

【明報專訊】無綫突然抽起劇集《大步走》，明晚9時半檔播出由宣萱、陳豪、洪永城及鄧佩儀等主演的《陀槍師姐2021》，一眾演員昨日出席該劇宣傳活動造勢，無綫電視副總經理（節目及製作）杜之克亦有出席，不在港的羅子溢、許紹雄及朱咪咪皆拍片幫手宣傳。宣萱與陳豪均表示該劇原定去年底播，拍完獲告知會推遲至今年初播出，故未感突然。洪永城表示公司安排該劇播出已開心。

新劇《陀槍師姐2021》由宣萱與陳豪擔正，問他們可擔心會被拿來與過去同系列作品比較？陳豪信心十足道：「這系列是經典劇集，再拍是好事，能讓大家重新認識。今次由我和宣萱做又會變成點，都有睇頭。我很贊成所有經典劇每隔10年翻拍一次，讓大家不要忘記。」

「未開機已忍不住笑」

宣萱表示這套是喜劇，在疫情下可以帶到歡樂給觀眾，她說：「拍攝時太癲，連監製都要我收番少少。呢套劇是我自《難兄難弟》以來最多NG的一次，未開機已忍不住笑，因為陳豪個樣好Man，但就要他做些好低能的動作，加上我笑點低，好易會笑。」對於曾志偉與王祖藍回巢無綫任高層，宣萱及陳豪認為人事變動並非壞事，會帶來新火花。他們最期待是《獎門人》系列，期待上這節目做嘉賓。

杜之克：變陣配合內地合作伙伴

杜之克解釋突然抽起新劇《大步走》變陣播《陀槍師姐2021》的原因，他表示純粹與內地合作伙伴協調關係，電視行業亦習慣變動，不擔心《大步走》的台前幕後失望，承諾將來該劇播出，會做多點宣傳，希望大家開開心心。他稱與曾志偉仍未有機會傾合作事宜，對方有很多事情先要跟余詠珊夾，不過他與志偉已認識多年，行內都好清楚志偉是個有心人，「我認識的志偉一定會好想改動，會有新的作品出現，可以培育多些新人，創造多些和其他單位合作的機會，我都很期待和他合作，大家在這方面努力」。

洪永城：有才華自然有安排

洪永城被指是余詠珊黨羽，問到志偉回巢，可覺得對自己的發展有影響？他說：「真的沒想過這問題，看公司安排，有適當才華和才能，就自自然然安排到節目給你。志偉回巢對觀眾和公司都是一件好事，令公司人強馬壯，我亦希望有機會和志偉及祖藍合作。」

張嘉兒色誘許紹雄不怕老公呷醋

張嘉兒已有3年沒拍電視劇，她透露在劇中和許紹雄演夫妻，當中有穿性感睡衣色誘對方的牀戲。不怕女兒看到？她說：「到時女兒會睡了，免得她看完問點解，不過我會讓老公看，看他有什麼反應，不過他看完應該會傻笑。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳