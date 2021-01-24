【開箱】《76天》世紀疫症前期 武漢封城一周年

【明報專訊】本月23日凌晨，港府宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將佐敦劃出「受限區域」（東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街），全區完成檢測方可離開；一年前同一天，最早發現新冠病毒的武漢，開始封城，而且為期兩個半月；香港抗疫整年，狀况反覆，現加入封樓封街行列，此時看紀錄片《76天》，會否不勝感慨？

避免麻煩 導演「佚名」

紀錄片《76天》去年9月中在多倫多影展世界首映，其後曾在美國AFI電影節奪得觀衆獎，並於紐約紀錄片電影節贏得評審團大獎，亦於香港亞洲電影節放映了3場。《76天》在武漢封城期間分別走訪了4間醫院拍攝，導演有吳皓、陳瑋曦及佚名3人。拍過《虛你人生》等片的吳皓接受外媒訪問時表示，疫情爆發武漢要封城期間，他身在上海，其後返回美國紐約的家，剛好有美國電視頻道聯絡他，希望拍攝有關武漢疫情的故事。吳皓自言過往不喜趕熱門題材，但感到這次有點不一樣，於是找來兩名內地記者到武漢拍攝。

由於疫情爆發初期很多情况未明，所以兩名導演都是跟醫護一樣全套個人防護裝備，而且要限制如廁時間，裝備亦有配額，在醫院拍攝是艱巨挑戰。不過為何其中一人要「佚名」，吳皓說封城期間，只有醫護人員、醫療記者及官方批准的電視台隊伍才能入醫院，幸好兩名導演都是記者，才得以入內。陳瑋曦曾任職內地版《Esquire》等媒體；不願具名的導演，則在當地國營報章工作，他很擔心若政府對電影有負面反應，將會惹來麻煩；另一方面，吳皓指出內地很多網民是民族主義者，很多時批評政府就被當成不愛國，該導演不想成為網民攻擊對象，所以決定「佚名」。

沒有訪問 沒有旁白

吳皓稱兩名拍檔每晚拍完就會把片段傳給他，有時也會提供意見，但兩人身在前線，醫院的情况又混亂，所以都是他倆臨場做所有決定。吳皓表示決定呈現疫情下人性的一面，所以雖然也有「吹哨人」的訪問片段，甚至異見者、想要控告政府的家屬，最終捨棄了較政治的材料；他說回頭看，可能很多內地人會覺得政府做了正確的事，因為很快就回復了日常生活，而且以人口比例而言，死亡率也不算很高；如果要判斷政府錯對，可能還需時調查及研究。

《76天》呈現了武漢封城後的醫院百態，濃縮在短短個半小時內，吳皓沒說錯，他在兩名年輕拍檔所影到的衆多片段中，放棄了任何新聞播報及訪談片段，也沒有任何旁白，經剪接後所呈現出來的，是帶着《紐約巴別塔》紀錄片大師弗德烈懷斯曼（Frederick Wiseman）的一點點作風；雖然聚焦封城後的武漢，還牽涉很多患者及家屬，總算不太煽情。

「不好意思，救不了她」

片中的病人隱去姓名，各有不同故事，都透過兩名導演冒險拍攝的影像呈現出來。當中包括入院初期常嚷着離開、半夜三更還徘徊在醫院走廊的老伯，還有自言是基督徒要禱告的白髮蒼蒼婆婆。確診的孕婦誕頭一胎，丈夫不能陪伴，也不許接近產房，分娩後媽媽只能看女兒一眼，就被抱走。她出院後跟丈夫慨嘆，懷胎10月生出來了，卻完全沒抱過BB；終能接她回家，聽到護士說女兒是嬰兒房裏最能吃的BB，這母親露出歡顏，喜極含淚。最印象深刻是很多死者留下的遺物，開頭還在不斷響的手機，醫護都按病人一袋袋用透明膠袋包好。

電影尾聲，護士長致電家屬，要他們到醫院來取遺物；其中一名死者的女兒來到，也不能進醫院，只是在門口等，還隔着水馬；護士長下來把其母的手鐲、手機和一張死亡證還她，護士長說了很多遍，「我們已經盡力，真的不好意思，救不了她」，死者女兒聽着，眼淚不斷流下。由於疫情，莫說遺言，連道別都是奢侈，見不了最後一面，太多遺憾。

電影最後是去年4月4日，汽車、火車、艦船鳴笛3分鐘，俯瞰長江和武漢的鏡頭，有人默哀，有人在岸邊呼喊親人的名字。4天後，經歷76天，武漢這歷史名城、九省通衢之地，終於解封。電影浮現幕後人員名單時，也打出字幕向全球的前線醫護人員致敬。