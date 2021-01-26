楊紹鴻拍特輯紀念「契媽」 黃淑儀：琴姐供同事子女外國深造

身在泰國的楊紹鴻未能回港跟合作無間的琴姐道別，於是拍特輯以表心意。

【明報專訊】已移居泰國的資深製作人楊紹鴻，跟李香琴（琴姐）由無綫合作到亞視，他未能返港到靈堂致祭，為表心意在泰國製作了《永遠懷念李香琴》紀念特輯，向琴姐最後致敬。該特輯昨日上架，顏聯武義務錄音介紹琴姐生平，米雪、夏雨、黃淑儀（GiGi）、石修、陶大宇、苑瓊丹與契女李麗霞（黑妹）等十多名藝人，拍片分享感受。

梁思浩難忘揹琴姐上落樓梯

楊紹鴻稱當年在亞視監製的劇集，佔七成有琴姐參與，同事也開玩笑說琴姐是他的契媽。楊紹鴻表示，琴姐關心與幫助身邊人，當年他首次置業，琴姐知道後主動幫忙，為他爭取買樓折扣。GiGi藹姐亦透露琴姐鮮為人知的善行，讚她待人接物和藹可親與謙虛的態度，值得後輩學習。

GiGi姐說：「後來我知道琴姐資助了很多同事的子女到外國深造，她從來沒說出來，但同事曾告訴我，女兒到澳洲讀書也是琴姐供的，實在令人欽佩。」

苑瓊丹稱琴姐不單照顧藝人與同事，連他們的家人也關心。有次往澳門拍攝，琴姐請食飯，知道苑仔帶母親同行，一定要苑仔媽咪出席，免冷落老人家。琴姐曾在澳洲生活，喜歡招待往澳洲登台的藝人，連買手信也安排妥當。梁思浩跟琴姐相熟緣於他經常到肥姐（沈殿霞）家中食飯，琴姐跟肥姐老友，故時會碰面。有陣子琴姐腳痛，肥姐叫他揹琴姐上落樓梯。思浩揹住琴姐時，她很關心問：「思浩，會唔會好辛苦呀？會唔會好重？」這個畫面一直在他心中。

陶大宇被琴姐氣場嚇窒

樓南光自認是琴姐的心頭刺，稱她好脾氣也被他激嬲，曾氣得說有樓南光，她便不拍了。他知道琴姐並非真心嬲，還是盡心盡力關心每一個人。陶大宇拍《生鏽橋王》首次擔正，首日入廠遇演「賊婆」的琴姐，被她的氣場嚇窒，結果對白及演法也錯了，不停NG；琴姐沒有鬧他，還笑住教他演戲。

娛樂組