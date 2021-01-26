湯怡奉子成婚閃嫁麥秋成 舊愛洪卓立蔡思貝祝幸福快樂

湯怡（左）曾與洪卓立（右）相戀11年，最終分手收場，但再見亦是朋友，洪卓立開心祝福舊愛找到幸福。（資料圖片）

【明報專訊】33歲湯怡（本名袁家怡）與41歲排舞師麥秋成昨日驚爆奉子成婚，雙喜臨門。兩人戀情低調，做足保密工夫，失驚無神宣布喜訊，令圈中人感驚訝，亦替他們高興。昨午湯怡與麥秋成齊於社交網上載甜蜜婚照報喜，互相以情信發表愛的宣言，說彼此曾多次相遇但擦身而過，最終緣分讓他們緊緊扣着，湯怡感謝麥秋成完整美滿了她的人生，餘生多多指教；麥秋成亦承諾互相扶持。昨日他們入紙申請註冊結婚，但因限聚令，下月先辦簡單婚禮，待疫情後再補擺婚宴。兩人的舊愛洪卓立、蔡思貝大方送上祝福。

娛樂組

湯怡與麥秋成昨午分別於社交網曬甜蜜婚照，湯怡在沙灘開心高舉花球被麥秋成抱起，又有背面攬腰頭貼頭齊舉起3隻手指影相，宣布將組織三口之家；湯怡懷有身孕，兩人將榮升父母。湯怡以情信留言：「致麥秋成：曾經擦身而過的我倆，能夠走在一起是緣分，現在能守在一起是福分，謝謝你的光臨，完整美滿了我的人生，亦充滿甜蜜色彩與歡樂，餘生請多多指教。#我們仨#愛在蜜園」

麥秋成同樣以情信回覆：「致袁家怡：愛真是奇妙，在生命的巨輪上我們曾經多次相遇，誰想到命運之神早已把我們緊緊扣着，妳的愛讓我感到無比幸福，亦願我的愛能讓你心平靜溫暖和快樂。日後的路上，願我們互相扶持，亦煩請在生活上多多指教。#我們仨#愛在蜜園」圈中好友容祖兒、關智斌、陳凱琳、鄭欣宜、賴慰玲等都送上祝福。

下月舉行簡單婚禮

湯怡回覆傳媒表示與麥秋成認識了一段時間，亦相處了一段日子，因為大家都比較低調，所以除屋企人，他們都無特別跟其他人分享這件事。兩人將喜訊同大家分享後，昨日入紙排期註冊，下月會有個簡單婚禮，因為限聚令，邀請不到太多人出席，疫情過後會補辦婚宴。其他事不再特別回應，多謝各位傳媒朋友關心。

麥秋成受訪時首先感謝各位的祝福，表示這些日子他與家怡如一般情侶逛街、吃飯及出席朋友聚會，有時候會一起到街市買餸及到戲院看戲，沒有刻意避忌。他稱低調處理感情，是保護心中所愛，公司和經理人知道他在蜜運，不需要他刻意提及另一半的事情，感激公司給予空間及支持。他感觸說：「二人相悅是奇妙，能找到終生的伴侶是恩典，孕育下一代亦是恩賜。」現在他們會如常工作，努力籌辦小型婚禮，是簡單而隆重。由於限聚令，婚宴會於疫情後招待各方好友及伙伴，到時請狂歡暢飲，為美好而起舞。

霍汶希感安慰

湯怡的經理人霍汶希開心說英皇真是喜事浪接浪，好興奮，好安慰，公司衷心恭喜湯怡和麥秋成雙喜臨門。她表示：「湯怡16歲加入英皇這個大家庭，一路看着她逐步成長，現在她將成為幸福的新娘子及美麗的準媽媽，英皇娛樂集團全體上下，祝他們白頭到老，永遠幸福。」

舊愛衷心祝福

湯怡與相戀11年的洪卓立2018年宣布分手，洪卓立昨日在湯怡的社交網留言送祝福：「恭喜恭喜！身體健康！幸福快樂！」他之後回覆傳媒說：「作為好朋友，當然恭喜同戥佢開心。祝福兩位幸福快樂，身體健康。」麥秋成是蔡思貝在娛樂圈唯一承認過的男友，她祝賀舊愛：「恭喜！戥佢哋開心，祝佢哋一直幸福美滿。」

跳舞撻着 蔣家旻成煙幕

湯怡與麥秋成的喜訊來得突然，外界都猜兩人何時擦出愛火？有指湯怡因拍攝劇集《反黑路人甲》跟蔣家旻成為好友，去年8月蔣家旻帶湯怡去跟麥秋成學跳舞，當時蔣家旻與麥秋成傳緋聞，但原來麥秋成的真命女友是湯怡，蔣家旻只是煙幕。