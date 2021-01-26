去年批鄭爽有桃花劫 麥玲玲被網民封「神預測」

【明報專訊】內地女星鄭爽日前爆出與張恒秘婚，以及「代孕棄養」風波，形象插水，遭廣電局封殺，廣告商亦終止合作，隨時向她追討逾2億賠償金。近日有網民翻出堪輿學家麥玲玲在今年初播出的節目中，批鄭爽會有桃花劫，該節目早於去年12月初錄影，因而指麥玲玲所言是「神預測」。

麥玲玲於節目中批鄭爽的八字，皺眉說：「我看她的八字，第一就……哪有這麼的桃花的？這性格有點問題，跟人家相處時，她是比較自我中心也好，有特別想法也好，但就不是每個人都跟她合得來，所以桃花也真是有點爛，好像是一點桃花劫。桃花劫有時候是因為錢，有時候是因為大家名氣都受到破壞，就是分手的時候撕爛臉的意思。」麥玲玲這番話被網民封「神預測」，她在微博留言謙稱不敢當，見笑了，並說：「只是有些人的八字（出生年、月、日）特別容易有所謂的桃花惹禍，或者因桃花而破壞自己的名聲，而鄭爽的生日就是含有這特質，所以必須要特別小心處理感情問題。」

麥玲玲於2018年10月錄影運程節目時，提到馮紹峰與趙麗穎，預測兩人已偷偷註冊結婚，是結婚連生仔。隨後馮紹峰與趙麗穎同年10月公布婚訊，被指9月領證，趙麗穎於2019年3月是誕下兒子。

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