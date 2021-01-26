阿爾真托稱被《3X》導演洛高漢迷姦

【明報專訊】現年45歲的意大利女星阿爾真托（Asia Argento）2017年挺身指控電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）性侵，後者已身陷囹圄，阿爾真托日前接受多家意國傳媒訪問時表示，2002年伙拍雲狄素（Vin Diesel）及森姆積遜（Samuel L. Jackson）等演出《3X反恐暴族》期間，遭該片導演洛高漢（Rob Cohen）迷姦。

阿爾真托在訪問中自言首次談及洛高漢，稱他有一瓶迷姦水（GHB），並強迫她飲，翌日早上醒來她全裸躺在洛高漢的牀上。阿爾真托其後向美媒《Variety》表示，本月26日推出的自傳《Anatomy of a Wild Heart》會談及此事。

洛高漢兩年前亦被女兒Valkyrie及另一化名Jane的女子指控性侵，但他全數否認；對於阿爾真托稱曾被他迷姦，洛高漢亦發聲明否認，並表示兩人合作期間關係良好，而且視她如朋友。2018年，阿爾真托亦捲入多年前性侵17歲男演員Jimmy Bennett的醜聞，據報以38萬美元（約300萬港元）賠償，解決事件；她同樣發聲明全盤否認。