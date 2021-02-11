疫下嫁心臟科醫生 朱慧敏讚老公善良有醫德 畀100分

【明報專訊】2004年港姐亞軍朱慧敏跟拍拖一年的心臟科醫生陳良貴於1月24日（周日）舉行婚禮。新娘子的白色婚紗是黎巴嫩知名婚紗品牌，以荷花與心形為圖案，荷花代表神聖潔淨，心形圖案代表陳醫生的心臟專科專業。一對新人選擇金戒指為婚戒；朱慧敏接受《明報》電話訪問，說金戒指寓意情比金堅，踏實樸素也是她跟丈夫的生活態度，另一層意義是他們將買鑽石戒指的錢捐給慈善機構。

娛樂組

朱慧敏（Queenie）與陳良貴（Jason）的婚禮在半島酒店舉行，受疫情影響，參加婚禮人數受限，一對新人也戴口罩，圈中人只有王賢誌、林盛斌（Bob）出席，他們是撮合這段姻緣的重要人物。Bob是媒人，介紹陳醫生跟Queenie認識；王賢誌則是兩人的愛情見證人，一起往旅行。

林盛斌做主婚人似嫁女

Bob在婚禮上成為女家主婚人，由他帶領新娘子進場似嫁女，將Queenie交新郎時，三人也感動眼濕濕。一對新人安排向Bob與王賢誌敬茶。Bob被問到有否收大封媒人利市？他笑說：「唔講呢啲嘢嘅！」他戥一對新人開心，一個是他好欣賞的女生，一個是他認識好筍的筍盤，其實他們相遇雖是他刻意安排，但之後的路如何行是他們的選擇，中間他會關心兩邊的情况，講好多正面的說話，最後他們能夠行結婚這一步，真的好開心！

王賢誌感動眼濕濕

王賢誌承認撮合兩人，與一班朋友組團去西藏旅行，其間合力推波助瀾，終成好事。婚禮上他被感動得眼濕濕說：「難得找到對的人，就不要拖，即使受疫情影響，都可以排除萬難，戴着口罩完成婚禮。」他形容婚禮過程簡單而感人，一對新人在婚禮上分別致謝辭，並逐個嘉賓介紹關係，感覺非常尊重每一名來賓。他稱若一對新人補擺喜酒，他跟Bob願意做婚宴司儀。

疫後峇里舉行婚宴

Queenie昨日接受電話訪問分享新婚喜悅，她形容陳良貴是100分的老公，好善良、包容和大愛，是有醫德的好醫生。她稱拍拖時陳醫生也on call，隨時要返醫院，她全力支持，希望身體不適的人獲得最好的治療。他為病人設想，連醫療費用也考慮到。她說：「佢出心照顧身邊人或病人，感恩我能遇上他。」她稱婚禮後只休息了兩日，現未能度蜜月，待疫情後要到峇里舉行婚宴，因老公很多家人在印尼。提到籌備今次婚禮與影結婚相，主要由她處理，免影響陳醫生的工作，結婚相分3日拍攝，其中兩日是對方放工後趕到現場。

「佢可以攞個心出嚟」

婚後成為醫生太太，是否退出幕前？Queenie稱老公與家人也支持她工作，她喜歡演藝工作不會放棄，另方面在過去一年半讀了臨牀催眠治療，現在是執業治療師，希望幫助更多人。陳醫生是心臟科醫生，問她是否完全交心給老公照顧？她搞笑說：「陳醫生真係可以攞個心出嚟㗎！」

送價值百萬藍籌股求婚

現年42歲的陳良貴是著名心臟科醫生，Bob因節目訪問跟他認識，後來Bob心臟有問題，由陳醫生為他「通波仔」。Bob一心介紹陳醫生給Queenie，她在慈山寺做義工，Bob便帶陳醫生同行，為他們製造見面機會。兩人成為朋友，跟王賢誌去完西藏又去睇北極光，陳醫生已認定Queenie，將半山豪宅的門匙交給她，要在她40歲前結婚。據稱陳醫生求婚沒有求婚鑽戒，是送上價值百萬的藍籌股，讓Queenie有保障。

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