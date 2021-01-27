咖啡生意疫市上升 馬浚偉終極目標開有機農莊

【明報專訊】馬浚偉（馬仔）昨日為主持節目《緣來自咖啡2》宣傳，無綫高層曾勵珍、樂易玲現身支持，除品嘗馬仔手勢，還收到他送贈的手冲咖啡器具禮物。馬仔透露已開展個人咖啡品牌生意兩年，主要在網上提供咖啡產品，生意已回本兼有盈利，在疫市中生意額上升40%，他說：「我在葵涌開了工作坊，用來拍節目、研發咖啡產品。好多人問我會否開門市，其實我現在跟酒店傾緊合作，除了供應貨品，又想在酒店內開手冲咖啡專櫃，我覺得這方式比較划算，不需要捱舖租。」

談到他跟開咖啡店的陳豪打對台？馬仔說：「不是撼，我有幫襯陳豪的咖啡店，包裝好靚，好好飲，他好叻，我們認識多年，知道彼此都開店，是不同派系，陳豪好早已鑽研咖啡，練好基礎；我就是前兩年去讀理論，切入點不同。」他打算第3輯節目請全男班嘉賓，希望邀請陳豪飲咖啡，大家交流心得。近年馬仔不斷發展事業，經營咖啡、藝術中心生意，又進修中醫課程，他稱終極目標是60歲前減少幕前演出，到新界開有機農莊過退休生活，「想種中草藥、蘿蔔、粟米，仲可以養貓狗，開闢親子互動場所，讓遊客來郊遊住宿」。

與鍾嘉欣敘舊話當年

至於今輯節目共15集，請來全女班嘉賓，包括鍾嘉欣、韓馬利、陳少霞、陳淑芬、張瑪莉、顧美華、蔣麗萍及陳敏之等，馬仔稱最感動是鍾嘉欣忙於拍劇仍度期撐他，終於在她飛返加拿大前敘舊，一齊話當年和合唱，馬仔說：「當年她做新人，遇到不開心會跟我傾訴；我叫她入行學什麼都好，千祈不要學壞，結果她無變過，個心跟以前一樣，她都說一直記着我的說話。」

記者：鍾一虹