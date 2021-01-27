暖爸唔易做 鄭中基忙為子女溫習追成績

【明報專訊】鄭中基與強尼最近合作為保險公司拍攝電視廣告，兩人化身日本拉麵師傅一唱一和，表現合拍。昨日他們出席記者會，育有一女一子的鄭中基否認有造人大計，反而稱目前形勢嚴峻，皆因要為子女追成績已疲於奔命，他說：「兩個小朋友很久沒返學校上堂，學習變心散；讀小四的大女本周要返學校考試，需陪她溫習，我才知道她的功課好深，特別是中文和數學科。太太正修讀兒童心理和情緒管理學科，又在這星期考試，所以她也忙溫書，無時間兼顧子女的功課。」鄭中基透露太太進修是為理解更多有關小朋友的成長心理發展。

鄭中基憑劇集《暖男爸爸》主題曲《My Only One》打入叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」和「我最喜愛的歌曲」最後5強，卻缺席頒獎禮。他說：「樂壇應該給後生仔多些鼓勵，而且當晚沒有跟我同期出道或認識的朋友參與。（有莫文蔚出席？）都是事後看報道才知 ，下次或者帶朋友一齊去。（外界質疑姜濤得獎並不合理？）人家好努力出了張唱片，不能抹煞別人的努力；我只是出一首歌！不過，我正計劃今年3月或4月推出新歌加精選碟，準備將舊歌重新錄製新版本。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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