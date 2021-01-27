疫下出殯 契仔派利市代纓紅宴 苗僑偉扶靈 讚李香琴惜後輩成典範

【明報專訊】資深藝人李香琴（琴姐）本月4日離世，享年88歲，家屬前日於紅磡世界殯儀館為琴姐設靈及舉行追思會，昨早出殯，靈柩移奉柴灣歌連臣角火葬場火化。琴姐女兒蕭紫筠身穿素服，於上午10時與家人一同到靈堂，見到記者禮貌點頭打招呼，琴姐契仔陸永昌亦一早於堂內打點。杜琪峯、林建明和老公曾展章、阮德鏘等也有到靈堂，送琴姐最後一程。有份扶靈的苗僑偉，太太戚美珍是琴姐契女，他大讚「媽媽」愛惜後輩，不會鬧人，從無是非，很值得後輩學習，希望她在天國玩得開心。

記者：陳釗

攝影：孫華中

琴姐的大殮儀式結束後，扶靈的黃百鳴、羅家英、阮兆輝、李龍、苗僑偉、高志森、伍永熙及盧世昌將靈柩推出靈堂，蕭紫筠在兩子陪同下，手捧亡母遺照伴隨靈柩登上靈車前往火葬場。運載琴姐靈柩的靈車特別佈置一番，車前方的「李府出殯」用白花包圍住，車身以白色緞布裝飾，簡單而優雅。

暫未決定安葬位置

到達火葬場後，蕭紫筠捧着亡母遺照步入禮堂，阮兆輝夫婦、余子明、黃夏蕙、周聰玲、安德尊及譚炳文女兒譚淑瑩亦有出席。火葬儀式後，琴姐契仔陸永昌和工作人員在門外派利市，他表示由於因疫情關係，所以向每名賓客派發利市代替纓紅宴。陸永昌稱暫未決定琴姐安葬的位置，要看家人意願。蕭紫筠與親友道別後乘座駕離開，心情平靜。

盼在天國玩得開心

苗僑偉表示入行前已認識琴姐，由細看琴姐的戲長大，雖然對方戲內飾演西宮娘娘和惡後母深入民心，但真人與角色反差很大，琴姐是非常慈祥和愛惜後輩及家人，他說：「我們入行時，她已對我們很好，從來不會鬧後輩，也不會鬧人，琴姐亦無是非，很愛惜和照顧後生仔，這好值得我們學習。」

問到與琴姐之間的難忘回憶？苗僑偉說很多，除了在無綫合作外，也曾一齊登台，又試過一起去滿地可旅行，他說：「她私下是很風趣和好好玩。」太太戚美珍是琴姐契女，苗僑偉說昨日專程來送「媽媽」最後一程，希望她去到天國與老友相聚，繼續玩得開心、唱粵曲和開演唱會。

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