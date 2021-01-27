資深藝人張錚溫哥華逝世 享年90歲

【明報專訊】資深藝人、溫哥華影視人協會前會長張錚（原名張喬夫）於1月25日（溫哥華時間）在烈治文醫院逝世，享年90歲。張錚在北京出生，曾在上海就讀交通大學機械工程系，因父病故而輟學，輾轉來港於1950年代加入長城影業公司。他參與的電影逾70部，包括國語片《雷雨》、《漁光戀》、《絕代佳人》、《英雄兒女》與《屈原》等。張錚又曾執導電影與拍攝紀錄片。

張錚1970年代加入麗的電視，拍攝劇集《新變色龍》，又與董驃合作《再向虎山行》，還有後期亞視的《上海風雲之爭雄歲月》、《勝者為王》等；1995年拍《九王奪位》後移民加拿大。張錚活躍於溫哥華影視人協會活動，曾擔任會長，他亦有參與演出外地的影視製作，2013年跟楊紫瓊合作拍韓國導演執導的《美味秘方》，又曾回港拍西片《8 Minutes Ahead》。

為人正直 熱心公益

張錚的死訊傳出，跟他認識的藝人均表惋惜，溫哥華影視人協會形容張錚「為人正直，熱心公益，積極參與影視人協會慈善活動，盡心盡力，對人友善謙卑，是一名不可多得的長輩，我們永遠懷念他。希望張錚太太Grace能堅強地從悲傷中走出，節哀順變」。

歐錦棠在社交網悼念張錚，他說：「張錚是我在演藝行業的啟蒙導師。小時候家裏都愛收看麗的電視的劇集……儘管他永遠一口半鹹淡廣東話，觀眾就只會聚焦在他活靈活現的演技上。」歐錦棠入讀「亞洲電視訓練學院」，就是張錚執教戲劇課程。張錚經常說：「影什麼、像什麼」、 「台上演戲、台下做人」，目的是想學員尊重表演藝術。

娛樂組