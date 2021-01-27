莫文蔚再奪歌曲大獎感神奇 許廷鏗江海迦膺本地男女歌手獎

【明報專訊】《Yahoo搜尋人氣大獎2020》頒獎禮日前舉行，憑《呼吸有害》橫掃各大頒獎禮的莫文蔚，今次再以此歌奪得「年度熱搜歌曲」。莫文蔚覺得《呼吸有害》帶她回來香港出席各大頒獎禮，一首歌得到大家喜歡，又可重回自己的地方，感覺神奇。

許廷鏗與AGA（江海迦）同樣首次獲得「本地男、女歌手」獎，許廷鏗在不同頒獎禮奪男歌手獎，他說：「一直以來對男歌手的定義，是很專注做好自己的藝術，無論是唱歌能力或是表演的張力，我希望在不同場合，做到一個用聲音說服別人的男歌手。」AGA寄望2021年疫情緩和，可以再開音樂會，能夠面對面跟樂迷分享音樂是無可取代的感覺。

姜濤自嘲獲獎不代表唱得好

「本地音樂組合」分別由Dear Jane、RubberBand及MIRROR奪得，MIRROR成員姜濤的《蒙著嘴說愛你》MV累積超過280萬人次觀看，令他成為「人氣MV」獎得主。姜濤稱對MV的期望是衝破100萬觀看次數，如今有280萬，超出預期，非常滿意，他謙稱：「我知道有很多因素獲此獎，並不是自己唱得有幾好。」周柏豪憑《劫後餘生》獲「人氣歌曲」獎，他稱去年在工作上跟大家一樣都是難捱、難過的，但感恩有家人一直支持。

娛樂組

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