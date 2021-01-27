【開箱】《璀璨帝國》瘋狂亞洲富豪 鬥有錢真人騷

Christine笑言丈夫是宋朝王室趙氏後人，看其為一歲兒子的打扮，已可見她愛炫富的作風。

【明報專訊】影視串流平台Netflix除了電影、劇集及紀錄片掀起話題外，真人騷也是賣點，單是去年，《盲婚試愛》、《慾罷不能》、《印度媒婆》均曾登上熱播榜；踏入2021年，本月15日上架的《璀璨帝國》（Bling Empire）亦迅即打入香港Netflix最高收視三甲位置。

《我的超豪男友》掀開序幕

2018年上映的《我的超豪男友》，由《非常盜2》朱浩偉（Jon M. Chu）執導，講述美籍華裔女孩跟男友到新加坡見家長時，才知對方家族富可敵國的故事；全亞裔演員，英語對白，單是美國本土已收近1.8億美元，以3000萬美元成本而言，收入可觀。父母來自台灣的主角吳恬敏（Contance Wu）、爸爸是香港人的陳靜（Gemma Chan）、英國大馬混血兒亨利高定（Henry Golding）、香港出生的歐陽萬成（Jimmy O. Yang）和中韓混血的奧卡菲娜（Awkwafina），先後成為獨當一面的演員；當時已有詰問該片可會改變荷李活，讓亞裔演員得到更多工作機會？其實《璀璨帝國》可會是此片大受歡迎後的產物？

這齣真人騷被美媒形容為真實版的Crazy Rich Asians，亦即《我的超豪男友》原名，第一集開首，初到洛杉磯的Kevin已說，看《我》片時還質疑當中所說的是否屬實，認識來自新加坡的富二代Kane後，才知道沒有誇張。

爭做洛杉磯女王鬥炫富

Kevin在韓國出生，被白人夫婦收養後於美國費城長大，任職模特兒的他轉到洛杉磯發展，認識的第一個朋友就是Kane，並進入對方的富豪朋友圈子。當中包括俄日混血兒Anna，父親是經營軍火生意的Edward Shay，身故後Anna與弟弟繼承了遺產，拋售公司股份獲利，她在亞裔社交圈有「洛杉磯女王」的稱號。Kelly自言20多歲時嫁給一名華人，過着奢華生活，後來丈夫被揭發網絡詐騙，被判刑10年，自稱一無所知的Kelly感到很震驚，此事後她展開創業之路，並頗有成績。Kim在美國加州出生，是人氣DJ，自幼跟隨越南裔母親及來自法國的繼父生活。Cherie的家族經營牛仔布生意，她跟從事家具設計公司的男友Jessy育有一女，並懷有身孕。Jamie的爸爸來自北京，是矽谷科技界富商，她則熱愛時尚，經常現身時裝周。另外，還有台灣出生的Christine，嫁給整容醫生Gabriel Chiu，育有一歲兒子Baby G。

《璀璨帝國》透過Kevin揭開這群亞裔富豪在洛杉磯的奢華生活；譬如在Kane眼中天真純情得有點笨的Kevin，自言跟別人分租房子的租金才千多美元時，Jamie訝異說還不夠她買一雙鞋子；事實上Kane珍藏的球鞋，可能已價值30萬美元。Christine特別愛炫富，跟丈夫封掉名牌商店林立的Rodeo Drive舉辦農曆新年派對，又豪花百萬美元為兒子辦生日派對；與她明爭暗鬥的Anna就跟友人說，一歲的小孩又怎會享受這種豪奢生日會，還不是滿足父母的虛榮？最搞笑的是自稱要好好享受這場派對的Anna，飛身躍進波波池，Christine有點不屑的認為Anna故意做出驚人之舉搶風頭。

疫情前Anna經常往來巴黎出席時裝周，節目中她說就是某次在頭等機艙認識Christine的，不過兩人面和心不和，遂改而跟Kelly同行，後者跟美劇《新恐龍戰隊》（Power Rangers Megaforce）男星Andrew Gray拍拖，亦同赴巴黎，可是兩人經常因為小事吵架，Anna認為Andrew的態度很有問題，慫恿Kevin追求Kelly。Kevin雖然對她很有好感，礙於對方有男友，所以一直沒行動。

《與卡戴珊一家同行》監製參與

其實《璀璨帝國》在炫富之外，也探討身分認同的問題，像Kevin由白人家庭撫養，成長過程身邊像他一樣的亞裔面孔卻不多，並成為欺凌對象，也讓他想起自己跟別人的不同。有一集他向養母說，希望到韓國見見親生父母，養母不但沒阻止，還鼓勵他說，其親父母確實該看看他長得多好。自幼隨母親生活的Kim，8歲後再沒見過爸爸，印象已十分模糊，聽到Kevin的故事後，她也想尋回生父，並首次向母親剖白這種心情。

《璀璨帝國》監製之一 Jeff Jenkins炮製過《與卡戴珊一家同行》（Keeping Up With the Kardashians），捧紅了Kim Kardashians三姊妹，還有她同母異父的妹妹Kendall和Kylie Jenner。《璀璨帝國》一衆女士雖是亞裔面孔，造型卻跟Kardashians姊妹十分相像，到底這種強調曲線的衣著、必配備假睫毛的濃妝，以及會聯想起整容的外貌，是洛杉磯風格還是美國上流人的指標？《璀璨帝國》又可會跟《與卡戴珊一家同行》一樣，拍足十幾年？