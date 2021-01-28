江嘉敏否認好事近 有喜訊會公告 陳煒睇樓非築愛巢 與男友未諗結婚

【明報專訊】陳展鵬、陳煒、江嘉敏和陳敏之等昨日出席無綫新劇《黯夜守護者》拜神儀式。陳煒近日被影到睇樓，傳與醫生男友築愛巢準備結婚，她否認稱跟男友有共識，未有結婚打算，只是趁樓市跌，看看是否入市時機。跟男友愛得癡纏的江嘉敏亦被指好事近，早前被影到與男友偕母親看戒指，她雖否認，但稱有喜訊會告訴大家，又爆其母對未來女婿很滿意。

陳煒日前被影到參觀跑馬地一個豪宅，被指準備結婚，她否認說：「未，我哋有共識未係。趁樓市跌了少少，跑馬地好少新樓，所以去睇睇，反正儲蓄放着都會貶值，不如想想不同方法投資。」並強調未有結婚打算。

陳煒與陳展鵬已為劇集開工，陳展鵬笑稱陳煒有新嘗試，就是挑戰揸車戲。陳煒笑說拍了這麽多年戲，都有駕車戲分，給大家感覺好像會駕車，其實她無車牌，亦無打算考，因為都幾十歲。陳展鵬聞言笑說：「有司機嘛，我都想無牌。」

陳展鵬老婆至上

問陳展鵬現時開工是否會不捨得女兒？他直認不捨得出門口，不過今次沒動作戲，暫時拍攝時間都舒服，可以跟囡囡見多幾面。早前生日的陳展鵬，獲女兒餵食柑，冧到爆，但他非常識做，說收到老婆親手做的蛋糕更冧，他笑言：「現在屋企女人好重要，要好好維繫這個甜甜蜜蜜的環境。（兩公婆會否呷女兒醋？）我無所謂，最緊要媽咪開心，爸爸就開心，如果媽咪不開心，我就好煩了。」

江嘉敏暴脹 賴男友消夜

江嘉敏早前被影到跟男友看婚戒疑好事近，她否認稱當日只是跟母親和男友一齊行街，但並無看過任何首飾，只看了些手袋、頸巾和衣服，她說：「未那麼快結婚，還要忙拍劇，有喜訊會告訴大家。」母親可有借機向男友『施壓』？江嘉敏說：「無喎，媽咪好惜和好喜歡他。」

江嘉敏之前出席無綫台慶頒獎禮時，被指身形脹爆，是否很介意？她說不是介意，明白做幕前是需要瘦一點，現已開始節食和做運動減肥，她說：「好開心開工有同事問我是否瘦了，證明努力無白費。我不是追求很瘦，最緊要健康，因現在身體不太健康。見有網民問我是否大肚，絕對不是，但有『肉地』是真的，之後揀衫都會揀適合自己身形和顏色，所以今次新劇我全部都揀黑色衫。」

江嘉敏笑稱男友是她有「肉地」的罪魁禍首，借機曬恩愛說：「有時我很夜收工，隨口說有點餓，他就去煮麵給我吃，不吃又不行，所以搞成這樣，現在要忍口了。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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