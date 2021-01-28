𡃁模Naomi開名追債 張致恒財困多街數認衰

【明報專訊】36歲張致恒（Steven）前年爆出與粉絲雯雯誕下兒子「天寶」，被揭捲入一腳踏五船的桃色風波，又被指欠債纍纍，關智斌、鄭希怡曾先後借錢給他。Steven之後與雯雯結婚，去年雯雯再誕下細仔「天牧」，兩子之父的Steven婚後修心養性，努力搵錢養家。不過日前雯雯曾公開鬧爆老公，稱購物完拿着一袋二袋，當中還有電器，想叫工人姐姐到村口幫手，Steven因為姐姐多工作而不敢勞煩對方。雯雯的留言引來𡃁模Naomi（馮鎵瀠）不滿，嘲有人有錢請工人及買新電器，卻不還錢。

承諾努力掙錢還債

Naomi在社交平台開名叫Steven還錢，寫道︰「張致恒，你係唔係諗住唔還錢？你講過分期還？年半有多，一毫子都無還過我，之前仲unfollow我Ig（Instagram）。」Steven昨日在Ig上載黑雲滿天照片，留言回應：「自己一年多前做錯事，令工作完全停頓無收入，迫於無奈問好多朋友借錢，亦好感恩有好多朋友出手相助，先捱得過一段時間。我試過搵好多工，做過好多不同行業，但疫情影響被炒過好多次。有努力工作搵錢，希望可以支撐到屋企，還可以還到錢給朋友，只是路實在太難行，工作收入不夠屋企開支，未能還錢令好多朋友不開心，要道歉，未來日子會盡力工作去還錢。」

照顧家庭壓力大

Steven解釋工人是兩年前已請，老婆所講的電器是用積分換的，兩個仔著的都不是名牌，好多玩具及衣服，大多是兒子的婆婆及一些朋友送的。至於不搬返觀塘住，是父母住的屋邨不准養狗，老婆已養了3隻狗5年以上，所以先搵村屋住。他最後說要照顧一個家庭壓力非常大，好努力重新做人，希望大家可以給點機會及時間，他一定不會再令大家失望。

娛樂組