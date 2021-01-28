獨立精神電影獎公布提名 《浪跡天地》再戰《藍調天后》

【明報專訊】受疫情影響，電影連番改期，頒獎禮亦不能倖免，奧斯卡由過往2月底改到4月25日舉行，總在奧斯卡舉行前頒獎的獨立精神電影獎（ISA），亦把頒獎禮順延至4月22日，並於前日公布提名名單，先後在多個影評人協會得獎的《浪跡天地》（Nomadland）和《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）將再在最佳電影交手。

今年獲得最多提名的是講述17歲少女穿州過省踏上墮胎旅程的《從不／很少／有時／總是》（Never Rarely Sometimes Always），競逐最佳電影、導演、劇本等7獎，女主角薛妮芬尼根（Sidney Flanigan）會跟《浪跡天地》法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）、《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《Promising Young Woman》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）等爭影后。

緊隨《從》片後最多提名的是美籍韓裔導演鄭伊爍（Lee Isaac Chung）執導的《Minari》，講述韓國移民追尋美國夢的故事，獲得最佳電影、導演等6項提名。至於《藍調天后》和《浪跡天地》則各以5項提名緊隨其後，其中《藍》片已故卓威博士文（Chadwick Boseman）會跟《Minari》Steven Yeun、《金屬之聲》（Sound of Metal）列斯阿曼（Riz Ahmed）及《白老虎》（The White Tiger）阿達殊古拉夫（Adarsh Gourav）等角逐最佳男主角獎。《浪》片的華裔女導演趙婷，則再次入圍角逐最佳導演。

《誓血五人組》成NBR大贏家

另一方面，美國國家影評學會（National Board of Review，簡稱NBR）前日亦公布今年得獎名單；講述4名黑人老兵重返越南找回隊長屍體及一批黃金的《誓血五人組》，獲頒最佳電影及整體演出獎，史派克李（Spike Lee）亦擊敗幾乎橫掃影評組織的《浪跡天地》趙婷，奪得最佳導演殊榮，合共3獎，成為NBR大贏家。

《金屬之聲》列斯阿曼和《Promising Young Woman》嘉莉慕萊根分別稱帝封后。《Minari》贏得最佳原創劇本之外，片中飾演祖母的韓國女星尹汝貞則贏得最佳女配角殊榮。《金屬之聲》保羅拉茨（Paul Raci）奪最佳男配角，最佳改編劇本落在湯漢斯（Tom Hanks）主演的《結叛同行》（News of the World）身上。

珍芳達奪金球終身成就獎

下月28日舉行頒獎禮的第78屆金球獎，昨日公布現年83歲的金像影后珍芳達（Jane Fonda）將會是今年的終身成就獎得主。據報珍芳達曾七度贏得金球獎及15次提名，主辦金球獎的荷李活外國記者協會在聲明中讚揚她逾50年來利用自己的平台，為重要的社會議題發聲，而且無論她的事業走什麽路向，依然為帶來改變堅定不移地奉獻。