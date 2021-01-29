自由無價 唔做無綫「親生女」 陳婉婷邱晴捱窮跳出舒適圈

【明報專訊】小花陳婉婷和邱晴先後離開無綫，毅然跳出舒適圈，希望闖出另一片天。回復自由身的她們，均表示不受合約綑綁，自由很多，二人最近更為ViuTV獻出第一次，首次拍真人騷《家務戰場》。陳婉婷與邱晴不擔心因此而遭舊公司封殺，更不忘答謝娘家栽培。

陳婉婷和邱晴於2019年和2020年先後離開無綫。前者效力無綫8年，一路演閒角多，至近年演宮女、丫鬟開始有人留意，更被封「最索丫鬟」。陳婉婷強調非因心灰意冷離巢，只是想跳出舒適圈，她說：「離開並不代表不合作，只是不簽長約，因簽長約要把全部日子留給公司，如果我要做其他工作就要請假。我本身在無綫無經理人，隨着外面的工作開始多，再請假就要扣錢，所以想換個合作形式。」多年來陳婉婷從未想過放棄，皆因她很喜歡演戲，最辛苦試過半年無工開，只能靠底薪為生，感到很驚又無奈，現在回復自由身，話事權在自己手，不用等公司安排，心會定一點。

邱晴無穩定收入感「濕滯」

至於參選17年港姐、挾「嫩版李珊珊」稱號入行的邱晴，3年間主要擔任兒童節目《Think Big天地》主持，做過《美女廚房3》美女學徒及客串劇集，收入穩定，加上年僅21歲，應不乏機會，但她依然棄做「親生女」。邱晴表示雖然舊公司對她很好，但在舒適圈裏浮了很久，想出去見識多點這個大世界。

什麼驅使她下那麼大決心？邱晴稱一向處事隨緣，當下覺得這個決定最好，就沒想太多，起初是會擔心，但朋友都支持她趁後生想做便去做。邱晴笑稱以前有收入是幾開心，現在就「濕滯」一點，並說：「既然選擇了，就不會後悔，繼續全速前進。而且現在自由很多，不再受綑綁。」

感激無綫栽培及包容

雖已出走「電視城」，但她們不忘多謝娘家的栽培。陳婉婷表示很多電影公司都是透過無綫認識她，知道她的能力，並說：「他們都會說TVB出來真的不同，對鏡頭很敏感，情緒很快到位，說哭就哭。」邱晴也感激舊公司很包容她這小妹妹，她說：「他們教我的東西，現在是慢慢應用緊。」

今次幫ViuTV拍節目，她們不擔心因此遭無綫封殺，陳婉婷表示無綫知她會拍這個真人騷，也照找她拍廣告，並說：「我見敖嘉年在ViuTV拍完節目，也可回去拍劇，其實現在是看你能力和適不適合，若日後無綫有合適工作，我都會接。」邱晴表示無綫也有找她拍劇，只是時間上配合不了。

拒絕狂迷瘋狂要求

去年初撞正疫情，離巢不久的陳婉婷工作大受影響，一度呆坐家中近3個月，甚至有搵工的念頭。但有危就有機，後來直播公司找她合作，機緣巧合下進軍了KOL界，且成績不錯。陳婉婷表示其實做直播收入不穩定，要感激粉絲支持，她說：「他們知演戲是我的夢想，不想我轉行，要維持下去，收入和曝光率很重要，所以不斷送我禮物，試過有粉絲送5位數字禮物。」

可遇過瘋狂粉絲奇怪要求？陳婉婷說：「有，有些人想我做女朋友，我一口拒絕。」邱晴亦遇過男狂迷在社交平台私訊奇怪自拍照給她，她看到當堂O嘴和爆粗，之後便交由朋友或家人處理。

家務挑戰不瘦反增磅

陳婉婷和邱晴在《家務戰場》接受不同的家務挑戰，最難忘是要她們打掃一間環境勁惡劣的鐵皮屋，入屋已聞到大陣廁所味，牀單下還佈滿牀虱，邱晴當刻即時崩潰。不過陳婉婷讚邱晴厲害，曱甴爬在手上都不怕，她自爆除了人以外，什麼會動的都很驚。

更有趣的是，兩人以為拍這個節目很辛苦，可順便減肥，豈料磅數不減反增。陳婉婷笑說：「最初度身時他們見我25吋腰，於是安排很多露腰衫給我穿，但拍攝實在太累很餓，吃了很多飯，連別人那份都吃掉，肥了三四吋腰，所以節目內會見到我肚腩凸凸。」邱晴原本也諗住做家務會瘦，但導演擔心她那麼高大，吃得不夠飽，午餐給她兩個大飯盒，現場又多零食，害她胖了最少5磅，拍完節目才瘦回來。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

服裝：SNIDEL@陳婉婷