蘇皓兒命格旺桃花 麥玲玲測娛圈多喜事 市道谷底反彈

【明報專訊】堪輿學家麥玲玲、蘇皓兒昨日出席「新春花市限定店」活動， 麥玲玲去年底在內地節目曾預言女星鄭爽有桃花劫，應靈後被封「神預測」。麥玲玲預測今年娛樂圈喜事重重，有很多結婚及生小朋友喜訊，電影市道亦會谷底反彈。至於年輕照流出，被網民讚童顏和好身材，麥玲玲笑稱估不到大家睇得咁開心。

記者：柯美

麥玲玲稱蘇皓兒命格很旺，長期有桃花運，對象年齡很闊，可以年長她很多，亦可以是細過她的小鮮肉。26歲的蘇皓兒認為對象年齡不是問題，最重要是心智成熟，不過她現在沒有拍拖，亦沒有追求者，並說：「麥玲玲說我未來事業運不錯，所以先專心工作，30歲才拍拖。」

黃曉明Angelababy相處難

談到麥玲玲被指「神預測」鄭爽有桃花劫，她說：「咁啱啫，我在北京有個娛樂節目，有些事情發生了，別人話我知，話我好準。之前我曾批趙麗穎與馮紹峰會偷偷註冊結婚，去年則批鄭爽，亦講過黃曉明和Angelababy兩個屬蛇的人走在一起，難免會有少少互咬，所以之前Angelababy稱呼黃曉明為黃先生，才引起外界揣測他們的關係是否出現問題。（那他們的婚姻會否出問題？）中國人，兩個人同屬蛇，相處很難，會互咬，屬一對高風險夫妻，未來要刻苦經營這段關係。」

說到香港娛樂圈，麥玲玲稱今年會喜事重重，結婚和生小朋友陸續有來。至於市道何時復蘇？她說：「今年有財星，會有好轉，較旺，郁動亦多，多北上工作。快入九運，比較旺火，需要屬火藝人。電影市道踏入牛年亦會回彈，今年已經是谷底，會從谷底反彈。」

樣貌早熟 愈大愈年輕

近日麥玲玲年輕時的照片在網上流出，被讚童顏和好身材，她說：「估不到大家睇得咁開心，我年輕時長相是老一點，19歲搭的士，司機也問我是否30歲，愈大愈年輕。早前和Bob（林盛斌）一起工作，Bob也以為我40多歲，其實我屬馬，50幾歲啦。（身材是否沒變，依然那麼豐滿？）年輕時我比較肥，有分量，所以啲人同我講嘢成日望住我心口。」