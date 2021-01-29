彭美拉安德遜五度結婚 從此脫離社交媒體：我自由了

【明報專訊】一代性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson）第五度成為人妻！據英國《每日郵報》報道，去年平安夜在加拿大溫哥華島的寓所內，於牧師見證下跟私人保鑣Dan Hayhurst低調完婚，前日她透過社交媒體承認喜訊，同時宣布這是她最後一次更新內容，「從此專注於閱讀，享受大自然，我自由了」。

現年53歲的《搞乜鬼奪命雜作3》加拿大女星彭美拉安德遜，昨日接受英國《每日郵報》獨家訪問時承認，去年她跟保鑣Dan Hayhurst一同在溫哥華島的寓所內，共度美好的家居隔離時光，「相處一年的時光，感覺就似7年那麼久」，因此決定在平安夜結婚，雖然沒有親友在場見證，但仍感到滿足。

祖屋結婚感覺圓滿

「這是我在25年前向祖父母購入的房子，亦是我父母結婚的場地，能夠在此跟我最愛的人在一起，感覺圓滿。」彭美拉安德遜的新婚夫婿Dan Hayhurst，既是她的私人保鑣，亦是當地的建築工人。身為素食者的彭美拉，婚前經常跟男友協助區內的愛護動物組織，為牠們搭建居所，又照顧受虐動物，可謂愛心滿載。而二人的結婚照片，亦透過該組織的社交媒體發放。

從婚照可見，身材出眾的彭美拉安德遜穿著一件古董婚紗，身上沒有任何珠寶首飾，甚至鑽石婚戒都欠奉，簡潔得完全反映當下心境。她同日宣布從此脫離所有社交媒體，據她解釋：「我的生命終於得到安頓，同時祝福大家，找到前進和啟發的力量，不要再被社交媒體浪費生命，受到影響和控制。」

彭美拉安德遜經歷多段婚姻，均以短暫聞名，1995年嫁給搖滾樂手Tommy Lee，其間爆出虐妻醜聞，3年後離婚，並育有兩名兒子，算是人生最長一段關係；2006年她改嫁另一搖滾歌手Kid Rock，一年後宣布玩完。去年1月與《星夢情深》監製鍾彼得斯（Jon Peters）秘密結婚，但蜜月期未過，12日後閃電離婚，打破她跟前夫力奇蘇洛文（Rick Solomon）維持60日夫妻關係的最短紀錄。

Halsey宣布懷孕

同日傳來另一喜訊，曾跟韓國男團防彈少年團（BTS）合唱《Boy with Luv》而爆紅的26歲美國女歌手Halsey，昨日透過社交媒體上載以手遮胸的半裸照片，腹部明顯隆起，並留言「驚喜」自爆懷孕消息，大批歌迷及圈中好友包括珍蕾莉鍾斯（January Jones）、胡比露絲（Ruby Rose）及愛美莉拉塔歌夫斯基（Emily Ratajkowski）等紛紛送上祝福。

Halsey在孕照上標註了編劇男友Alev Aydin的名字，後者亦透過社交媒體轉載相關照片，默認是嬰兒「經手人」。二人去年10月曾被狗仔隊目擊拍拖，但從未公開戀情。2016年Halsey在訪問中提到自己曾經3度流產的悲慘往事，強調從未放棄做媽媽的心願。