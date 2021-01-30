林建名追思會 家屬哀悼 許冠傑一曲送別開心大少

【明報專訊】已故富商林百欣長子、大名娛樂老闆林建名本月8日因淋巴癌病逝，享年84歲。喪禮早前低調舉行，家屬昨午在香港殯儀館舉行追思會，4名子女林孝信、林煒珊、林煒珽與林煒琦，胞弟林建岳與子女，還有大批好友出席悼念。林煒珊眼泛淚光說爸爸離世令他們十分痛心，希望大家永遠記得他是「開心大少」；林建岳神情哀傷表示掛念哥哥。林建名生前曾為許冠傑舉辦多次演唱會，許冠傑特別自彈自唱《這一曲送給您》送別林建名。

林建名（大少）追思會靈堂佈置以清雅為主，場內有蘭花、菊花及滿天星，4名子女的聯名心形花牌放在中央；林建名生前好友楊受成、霍震霆、趙曾學韞及張宇人負責在會上致悼辭，分享與林建名昔日的相處點滴。大批圈中好友特別拍片跟林建名作最後告別，包括古天樂、林子祥與兒子林德信、陳百祥、周秀娜、胡楓、羅蘭等。

許冠傑：永記你的仁慈笑容

追思會最後播出許冠傑自彈自唱的《這一曲送給您》。許冠傑表示林建名是他人生中的有緣人及恩人，從他1992年舉行《光榮引退演唱會》開始，林建名不停默默支持他，1999年又投資他創作的音樂劇。許冠傑說：「每次我開演唱會，都見林先生坐在第一行為我打氣，林先生，好多謝你咁多年友情關照，你的仁慈笑容，積極的人生觀，我永遠不會忘記。願你安息，仙界逍遙，這首歌送畀你。」

林建名人緣甚佳，很多藝人送上花牌，包括劉德華、黎明、成龍、張學友、鄭少秋等。昨日到靈堂拜祭好友有胡楓、王馨平、霍震霆與兒子霍啟山、葉劉淑儀、余錦基、文雪兒、范振鋒等，還有林建名契仔胡渭康、契女戴夢夢。曾跟林建名傳「爺孫戀」的何天兒未見到場，有傳她不在港。

悼念冊《滄海一聲笑》作結

家屬為林建名製作悼念冊，內裏記錄他的生平及相片，4名子女寫上感受懷念父親。悼念冊最後以許冠傑名曲《滄海一聲笑》結尾，因林建名生前常帶給大家歡樂及開心，希望大家以輕鬆心情懷念他。

林煒珊：爸爸生前充滿正能量

林煒珊和林煒珽接受傳媒訪問；林煒珊眼泛淚光哽咽說：「爸爸離世，我哋十分痛心，爸爸生前是樂施好善的人，對公益貢獻良多，充滿正能量。疫情下大家來追思會，4姊弟非常感激，希望大家永遠記得他是『開心大少』。」林建名喪禮低調進行，林煒珊透露父親遺體安放在家族墓園。

林建岳與兒子林孝能、女兒林心兒及林利兒前來拜祭；林建岳神情哀傷向傳媒表示：「遲少少先講。（掛念哥哥？）當然！」問他心情是否已平復？他只說「有心」，然後雙手合十讓傳媒拍照。

戴夢夢難忘契爺生前教誨

戴夢夢說在契爺走之前，她透過facetime唱了首《朋友》給他聽，每次契爺生日都會唱這首歌，當時契爺聽到有反應，好鍾意音樂及聽歌，知道他收到。她表示大名娛樂會繼續運作，秉承林先生精神繼續走落去，走向全世界。有提議舉行紀念演唱會，她認為可以，最重要疫情穩定。她稱難忘契爺生前教誨，經常叫她睇開些及樂觀一點，不要太執著；心裏會永遠懷念他。胡渭康表示有些行家跟他說，之後做演唱會都會留個位給大少，因大少對娛樂界貢獻良多。

古天樂傷痛難過：他是好好前輩

古天樂拍片表示對林博士離世感傷痛難過，認識的林先生是好好的人，無論對娛樂事業支持或後輩栽培，都盡心盡力，是好好前輩。林子祥說跟林建名合作超過40年，大家少說話，每次只用眼神溝通。追思會約晚上7時45分結束，林建名4名子女在殯儀館大堂合照，向傳媒說：「辛苦晒！」

記者：林蘊兒

攝影：孫華中