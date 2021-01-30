薛凱琪自認有潔癖 邀鄭融一齊冲涼

【明報專訊】薛凱琪、鄭融及衛詩昨日為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影唱新歌。薛凱琪及鄭融情同姊妹，但疫情關係已3個月沒見面，薛凱琪特別要求已完成錄影的鄭融等她收工，邀她到家中作客傾偈；鄭融大爆薛凱琪要求客人入家門要先換衫，揶揄薛凱琪是「乾淨先鋒」。

薛凱琪表示以前不是這樣，現在因疫情才要求所有朋友換衫，「我準備一大堆同款的自家品牌衣服給朋友換，所以個個來到都笑稱似監犯，我有潔癖，日日洗衫，保持清潔」。薛凱琪笑稱與鄭融這麼熟，決定邀對方一齊冲涼。問鄭融可接受共浴？她說：「其實我好隨和，她無嘢、我都無乜嘢。」

衛詩自爆曾被標籤

衛詩稱新歌《一知半解》講述很多人沒真正了解就標籤別人，自己亦經歷過難聽說話或評語，確實會影響情緒，但已忘記曾被標籤過什麼，「現在好好多，很正面，過去已過去，自己亦不會隨便標籤別人」。

衛詩透露相隔12年、在今年底終有機會推出EP，她十分期待。談到母親身在韓國，疫情下她只能留港和家姐衛蘭及爸爸過農曆新年，「韓國的疫情好似嚴重一點，我很擔心，有跟媽媽通電話，叫她小心及少點出街；她亦擔心我們」。

記者：林祖傑