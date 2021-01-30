預告再拍ViuTV劇 鄭中基4月底中環海濱開騷設車位觀賞

【明報專訊】鄭中基憑ViuTV劇《暖男爸爸》在第5屆「觀眾在民間電視大獎2020」稱帝，他昨日到柴灣出席手機活動，開心劇集反應好，透露跟《暖》劇監製和導演斟談再合作。他將於4月底在中環海濱舉行戶外演唱會，還像外國騷設有100個車位，加上場內座位，全場預計可容納近6000人。他表示疫情反覆未知能否如期舉行，但會繼續籌備。

記者：柯美

鄭中基獲得民選視帝，他表示劇集播出時反應好，當時已經很開心，因該劇在疫下開拍，困難和限制重重，能夠完成已好感恩，觀眾喜歡兼攞視帝則是獎勵。會否添食拍續集？他透露與《暖》劇監製和導演談過，未知是否拍《暖》劇續集，因還有數個劇本，他很喜歡其中兩個。

接兩部電影 首次拍鬼片

受疫情影響，鄭中基去年有兩部戲延期開拍，他自導自演的電影《阿龍》亦要延期上映。今年預算接拍兩部電影，其中一部是他從未拍過的鬼片。他又透露會開演唱會：「4月底在中環海濱舉行演唱會，大家可以駕駛汽車到現場，坐在車廂內欣賞，現場可容納100輛車，最初構思因應限聚令，每輛車限坐4人，加上現場設座位，預計可容納近6000人。」雖然疫情仍未緩和，但鄭中基已着手籌備，日前開始傾流程。

操至140磅攻小巨蛋

鄭中基透露將於今年聖誕節期間到台灣小巨蛋開演唱會，他笑說：「今次是去報仇，上次在我增肥至180磅演《阿龍》時到台灣開騷，不可以做運動練氣，故不夠氣下唱得很辛苦，連落台行幾級樓梯都喘氣，好悲痛，今次我要以140磅攻巨蛋，中氣十足唱歌。」

讚兒子搞笑兼大膽

鄭中基在活動上讚手機容量大，可不停為子女拍照。他笑說：「子女是我的專業模特兒，不過他們現在不聽話，不肯靜靜地讓我影相。最近看回他們的童年照，發覺他們真的長大了。（子女可有他的搞笑天分？）女兒沒有，兒子有時都幾搞笑。（是否青出於藍？）某程度上是，因為他比我大膽，他喜歡蜥蜴，我和太太都很怕，但還要裝作不害怕，因被兒子知道，定會拿來嚇我們。」