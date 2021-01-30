捲入三角戀風波 陳凱詠：咁搞笑嘅

【明報專訊】環球女歌手陳凱詠（Jace）近日捲入三角戀風波，被指曾與導演陳健朗發展地下情，分手後被好友顧定軒追求打動芳心，但陳健朗回港又跟她復合。Jace與鄺芷凡為主持的香港開電視節目《潮聖導賞團》錄影，Jace被問到這段三角戀傳聞時說：「我好驚，未試過有這類新聞，反應是：『吓，咁搞笑嘅！』阿爸、阿媽又問是否真。好驚呀！多謝大家關心，我們3個是認識好耐的朋友，覺得這新聞好有趣。」

不覺顧定軒追求

問她與陳健朗是否曾經有段情？她說對方忙拍戲，自己亦有新歌推出，會繼續互相支持，希望對方找她拍戲。至於顧定軒是她入行以來認識最早的朋友，因此邀對方拍MV，很有默契，可以攬頭攬頸。她不覺顧定軒有追求之意，稱對方好忙，不知會否睇得起她，都是做朋友算了。是否沒發展機會？她認為未來的事很難說。她稱未試過三角戀，男女關係最好清清楚楚，否則太難處理，她現在同工作熱戀，希望可白頭到老、永結同心。

Jace前晚擔任陳志雲的網上節目《Stephen．傾》嘉賓，她談到多謝父母支持時忍不住喊，說父母從沒質疑她做任何一件事，是她最大的粉絲，她會畀心機給他們最好生活。

娛樂組