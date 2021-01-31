期待戲鬥鄧萃雯 黎耀祥承諾留期拍《巾幗梟雄4》

【明報專訊】黎耀祥昨日錄影無綫慈善節目《金牛吉祥耀保良》，剛完成新劇《拳王》拍攝，他透露今年會留期拍《巾幗梟雄4》，跟好拍檔鄧萃雯再合作。他表示再拍《巾幗》已不是考慮錢和利益，難得是張華標再做編審，這個組合對觀眾有情意結，相隔超過10年再合作是好好的回憶。劇組計劃到內地取景，但疫情影響仍未落實開拍日期。

黎耀祥曾演出於2009年及2010年播出的《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》，劇集贏口碑及收視，為他帶來兩屆視帝寶座。當時他與鄧萃雯、監製李添勝及編審張華標是黃金組合。不過之後張華標離巢，無綫再開拍《巾幗梟雄之諜血長天》時女主角換上胡杏兒，編審則由葉廣蔭擔任，播出時惹來不少負評，令人失望。現在無綫籌備拍《巾幗梟雄4》，找來黎耀祥再伙拍鄧萃雯任男女主角，還有張華標回歸擔任編審，令人期待。

受疫情影響未定開拍日期

黎耀祥透露將於今年內為《巾幗梟雄4》開工，該劇計劃在內地取景，但因疫情未定開拍日期。他說：「原本話3月，之後又話5月或9月，不過我都會留個期給他們，亦不會收貴一點，因為再拍《巾幗》已不是考慮錢和利益，至今已超過10年，難得又是張華標任編審，加上拉攏到鄧萃雯，因為她揀戲拍，希望是為了我；這個組合對觀眾來講是一個情意結，所以無論如何我盡量都會就，希望成事。《巾幗梟雄》畀到我那麼多成就，現在再拍是一個好好回憶。」

提早收爐 與妻兒留家度歲

黎耀祥與汪明荃、馮盈盈、翟威廉等參與《金牛吉祥耀保良》錄影，胡楓與安德尊一起扮財神。黎耀祥表示因疫情影響，不用飛往內地登台，故錄完該節目便提早收爐，打算乖乖地留在家中與屋企人度歲，也不約朋友食飯，兒子亦留港網上視像上堂至大學畢業，趁機一家人熱鬧一下。他說：「要等疫情過去，經濟回復正常之後，兒子才為出路作打算。」

馮盈盈支持江嘉敏賣贈品

馮盈盈表示去年工作量增，亦多謝廣告客戶愛戴，收入有所進帳。問會否買樓投資？她表示想買保險多一點，因從未買過保險，人愈大愈希望給家人保障。對於傳反目的江嘉敏被質疑網上售贈品扮環保，被揶揄等錢使，又沒有交代捐到什麼慈善機構。馮盈盈認為慈善義賣的構思不錯，既環保又可將收益幫助有需要的人，應該多多支持。至於對方被指沒有交代捐往什麼慈善機構，應該是溝通上問題和誤會，出發點是好，亦啟發到她也可以將多餘物資分發給別人。她說：「有時我會將別人送來的零食和食物帶回公司跟同事分享，但因為我穿加細碼及品味有點獨特，所以沒想過賣二手衫。」

翟威廉不要求減租：業主是股東

翟威廉投資的酒舖鄰近封區檢疫地帶，他表示整體生意跌兩三成，幸獲熟客及批發客支撐。可有要求業主減租？他說：「不需要，業主是股東，亦是好朋友，但作為租戶會盡力交租。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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