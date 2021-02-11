【開箱】《美國醬瓜：穿越時空100年》 太爺孫相逢 從鬥爭到和解

【明報專訊】踏入2021年，華納公司旗下電影會在美國戲院和影視串流平台HBO Max同步，受疫情影響，除了Netflix，其實去年開始已有新片直上HBO Max，像《賤鄰》搞笑男星薛夫洛根（Seth Rogen）一人分飾兩角的《美國醬瓜：穿越時空100年》（An American Pickle）正是其中之一 ，並剛於本月16日在香港HBO Go上架。

封存醬瓜缸百年後復生

《美國醬瓜》講述1919年，生活在波蘭北部小鎮的猶太工人Herschel辛勤工作，最大夢想不過是負擔得起死後的墓地；他戀上堅強又漂亮的Sarah，準備結婚之際，小鎮被俄羅斯哥薩克人屠城，Herschel夫婦僥倖逃亡，並輾轉到美國紐約落地生根。Herschel在醬瓜廠工作，Sarah宣布有喜，兩人並儲夠錢買墓地。怎料一次意外，Herschel丟進醬瓜缸裏被封存，直到百年後才奇蹟「出土」，而且沒變老。經過百年，他世上唯一親人只剩擔任手機應用程式設計師的曾孫Ben，對方從醫院接他回家居住。

面對高樓大廈林立的高科技現代紐約，Herschel並不適應；但他最看不過眼是自己跟Sarah的家族墓地，雖然「住」有兒媳和孫兒，卻雜草叢生，坐立公路旁，還有人動工換廣告牌，導致Herschel跟他們衝突，結果爺孫雙雙被捕，後來Ben更因此丟失與客戶的生意。Ben不滿曾祖父衝動出手跟人打架，Herschel則對他拒絕參加猶太教為逝者祈禱儀式，以及看似不關顧家族事宜，憤怒不已，兩人一言不合，最終Herschel出走。Herschel以對製作醬瓜的認知，從垃圾桶檢走超市丟出來的醬瓜，再以古法炮製，並把超市車改裝成流動小販檔在街頭售賣；被博客誤以為有機製作，在網上吹捧，結果成為全城熱話。Ben看到報道後不值，於是舉報衛生署，Herschel的街頭小攤檔被查封；但身為伯樂的博客教他以類似傳銷的方式繼續營運，結果依然門庭如市。

Ben於是再出招，明知曾祖父的言論和觀點會闖禍，於是喬裝建議他開設社交帳號，果然很多政治不正確的言論受到圍攻；曾一度因為他的坦白受到青睞，最終還是成為過街老鼠，更被驅逐出境。到達加拿大邊境時，Herschel卻剃掉鬍子，用了Ben的身分繼續生活，後者被誤會是Herschel，結果遣返波蘭北部小鎮。

猶太裔編劇談身分傳承

荷李活電影的結局從來大團圓，此片也不例外；Ben就算被盜用了身分流落異鄉，Herschel也良心未泯，千里迢迢來到波蘭北部的故鄉，跟曾孫一起誦禱；因為這次機會，還化解了怨恨，了解到對方。Ben並非Herschel所想的拋棄家庭價值，父母猝逝，他沒參與猶太教的安魂誦禱，沒到墓前致祭，但不代表他不在乎。Ben很緊張自己的手機應用程式事業，卻在logo設計方面猶豫不決，其實他連品牌也與家族名字有關，改來改去就是怕不好，有辱門楣。Ben流落異鄉，從陌生語言的猶太教廟裏，領略到誦禱的意義，想起逝去的父母，流下淚來。

《美國醬瓜》改編自Simon Rich的短篇小說《Sell Out》，他是猶太人，《紐約客》作者，長壽綜藝節目《周末夜現場》（Saturaday Night Live）最年輕編劇之一，也為彼思動畫撰寫故事。導演班頓楚斯（Brandon Trost）則是攝影師出身，曾在《荷里活爛片王》（The Disaster Artist）、《刺殺金正恩》（The Interview）及兩集《賤鄰》跟薛夫洛根合作。《美國醬瓜》毀譽參半，不少評論認為若此片早生十年可能更加合理或成功機會更高，利用主角在錯置時代或處境然後產生笑料，譬如《幼稚園特警》（Kindergarten Cop）、《美人魚》（Splash）及《魔法奇緣》（Enchanted）等，已有過太多；《美國醬瓜》難言新意，以博一粲倒不妨。

如果是猶太人，看此片可能另有一番感受；《美國醬瓜》搞笑以外，核心談及猶太人的家庭價值、身分及傳承，此片多少有點編劇Simon Rich的個人色彩，亦有史實根據；譬如19世紀末到20世紀初，確實有很多猶太人從東歐移民至美國；據悉1914年，在紐約就居住約150萬猶太人。當時大多聚集在曼哈頓下東城區。1903年，連接布魯克林的威廉斯堡大橋建成後，通往曼哈頓工作變得便捷，所以不少人遷往布魯克林；至於醬瓜工廠，在1920年代的紐約同樣盛行，而且也是猶太裔移民帶來的傳統。