【開箱】《邁阿密的一夜》 抗爭者聯盟圍爐夜話

【明報專訊】美國電影學院（AFI）上周公布十優電影，《保衛奇俠》視后雷珍娜京（Regina King）首次執導的新片《邁阿密的一夜》（One Night in Miami）榜上有名；這名曾經憑《愛在無聲的街角》贏得奧斯卡最佳女配角的演員，第一次做導演已有板有眼，《邁》片去年獲邀在威尼斯影展舉行首映禮，若非疫情，聲勢該更浩大。聖誕期間在美國小量戲院上映後，1月15日於亞馬遜（Prime Video）影視串流平台上架。

改編舞台劇 「阿里」成為拳王

《邁阿密的一夜》改編自甘鮑華斯（Kemp Powers）2013年的舞台劇劇本，跟同樣在今個頒獎禮季節大放異彩的《藍調天后》一樣，都是講述黑人的抗爭，由於原著是舞台劇，所以對白較多。值得一提的是，甘鮑華斯另一作品、彼思動畫《靈魂奇遇記》（Soul）剛好亦於去年聖誕在Disney+上線，風頭甚盛。《邁》片講述《河谷鎮》伊萊哥利（Eli Goree）扮演的卡修斯克萊（Cassius Clay），在邁阿密對戰李斯頓（Sonny Liston），勝出並以22歲之齡成為重量級拳王；三名好友：《先見之明》京士利賓阿迪（Kingsley Ben-Adir）飾演的黑人民權領袖麥爾坎X（Malcolm X）、《東方快車謀殺案》里斯利奧當（Leslie Odom Jr.）扮演的「騷靈天王」Sam Cooke，以及《隱形客》艾迪斯荷治（Aldis Hodge）飾演美式足球員占布朗（Jim Brown），在汽車旅館為克萊舉行派對慶祝。

所謂派對，沒有衣著性感的女郎陪伴，沒有滿堂賓客，由於麥爾坎是穆斯林，連酒也欠奉，只有藏在Sam Cooke結他箱子的一小瓶，以及冰箱裏的雪糕。近兩小時片長，像是一場黑人為身分及未來路向的思考與辯論。

故事設定在1964年，當時美國民權和反戰運動風起雲湧，四主角都是名人，依然飽受歧視。兩場戲交代了黑人就算怎有名氣才華，那個年代還是因為膚色受到羞辱；Sam Cooke是名利雙收的歌手，來到紐約獻唱，面對全場白人賓客，他出場時已走了三分一人；當翻唱《Tammy》，客人竊竊私語說怎也覺得不及Debbie Reynolds的版本。占布朗當時是首屈一指的美式足球員，回鄉省親，跟白人世交打招呼，只能在門口的陽台會面，看來態度親切，又說以他為榮。當占布朗提出若有疑難，他可入屋內幫忙，白種老人隨即若無其事說，「黑鬼不能入內」；說來坦白，連不好意思的意識也沒有，占布朗呆立當場。

惟經濟自由 方享真正自由

四人圍爐夜話，有兩場戲的「討論」很精彩；其一，麥爾坎說黑人在生死存亡之際，批評Sam Cooke只懂唱靡靡之音。然後從行李拿出黑膠碟播放其時剛崛起的卜戴倫（Bob Dylan）名曲《Blowin' in the Wind》，質問Sam為何來自明尼蘇達州的白人小子能寫出如此出色的抗爭歌曲，而且知音者眾；Sam身為黑人卻從沒藉音樂為同胞發聲？Sam當時的反駁是，抗爭不一定宣之於口，並以旗下藝人Bobby Womack為例，所寫的歌曲《It's all Over Now》被滾石樂隊（Rolling Stones）看中，翻唱後登上英國流行榜冠軍，這幾名白人小子之後每次巡迴演唱會唱一次，版權收入都會進黑人Bobby Womack的口袋，這不就是黑色經濟圈的威力？

其二，麥爾坎承受了不少壓力，一方面被FBI調查，跟伊斯蘭組織也不咬弦，準備另起爐灶，克萊本準備追隨他加入伊斯蘭組織，因而有被背叛的感覺，曾一怒之下跟Sam離開房間。此時占布朗指出，黑人之間也會有深淺膚色之別，總是相近膚色的人走在一起；占布朗直說麥爾坎是較淺膚色的一群，這類人有時比白人更難獲得黑人認同，占說：「你強迫別人接受所謂的『明確立場』，真的是想向白人證明什麽嗎？還是你想向黑人證明？」占為Sam辯護，認為麥爾坎不應批評他做生意的方法；占說Sam是他們當中唯一不用靠白人支薪，唯有完全的經濟自由，才能真正自由自主；而且面對惺惺作態的白人時，Sam從沒有忘記當中的歧視。

後來傳媒聞風而至，麥爾坎跟克萊外出見記者，後者宣布改信伊斯蘭教，並改名阿里（Muhammad Ali）。Sam告訴占布朗其實他也注意到社運的事，所以當聽到《Blowin' in the Wind》時很生氣，惱恨自己怎麽一直沒寫出這樣的好歌，並正在醞釀創作。

電影尾聲，麥爾坎的家園被縱火，卻完成了自傳；Sam首次公開唱出有關抗爭的歌曲《A Change is Gonna Come》。最後字幕打出麥爾坎在自傳所述：「現在是烈士的時代，如果我成為烈士，那是為了兄弟情誼的志業，那是唯一能拯救這國家的志業。」麥爾坎1965年2月被槍殺，終年39歲；不過片中沒提及33歲的Sam比他早兩個月離世，而且同樣是謀殺；至於拳王阿里，5年前病逝；唯一仍在生的是後來加入影壇拍了不少電影的占布朗。

此片虛實交錯，對白密集，雷珍娜京雖然初次執導，但技巧不錯，活用鏡像，而且4名主角也交足功課，難怪在爛番茄影評網站超過八成好評。聚焦麥爾坎與Sam這銅幣兩面的人物，更製造出不俗戲味。