分享近照被讚仙氣不減 54歲王祖賢生日盼疫情早日平息

李若彤（左）早前貼出與王祖賢（右）的早年合照，二人同被讚凍齡有術。（網上圖片）

54歲王祖賢上載的近照，被讚有少女氣質，看來像30出頭。（網上圖片）

【明報專訊】王祖賢雖已退出娛樂圈並移民加拿大，但一班忠粉仍很關心偶像近况，近年她會在社交平台跟粉絲互動。王祖賢昨日54歲生日，分享近照，一頭長髮配漁夫帽，她將黑超拉近鼻尖，不經意露出迷人眼神，微微一笑，並為全世界祈福，希望疫情能夠早日平息。​​​​

娛樂組

「不老女神」王祖賢曾活躍1980、1990年代的電影圈，1987年在《倩女幽魂》演聶小倩，仙氣造型成經典，30多年後戲迷仍十分難忘。王祖賢昨日54歲生日，在社交網分享近照，並留言：「為全世界祈福，疫情能夠早日平息，重回安穩的家。有位高僧大德說過生命的關鍵在於一念之間，希望與大家共勉之，阿彌陀佛。」粉絲紛紛送上生日祝賀，有人讚王祖賢雖年過半百，但仍保持少女氣質，仙氣不減，大讚她看起來像30出頭，還是大家心目中的大美人。

王祖賢2004年息影後定居溫哥華，退出演藝圈成為佛教徒潛心禮佛。雖然是戲迷心目中的女神，不過她在溫哥華過着普通人生活，由於有一定知名度，故她的行蹤不時在網上流傳，曾被影到逛超市，以及有男士陪行街。亦有人偷影她的背影並指她發胖，幸未對王祖賢造成壓力。

李若彤貼30年舊照互勉

圈中「不老女神」何止王祖賢，今年迎55歲生日的李若彤更愈戰愈勇，近年活躍內地演藝界，亮相不少綜藝節目。早前她在微博分享1989年初出道，與王祖賢合作電影《浪漫殺手自由人》的照片，她大讚對方是紅星，但沒有架子，待人友善，一轉眼已逾30年。王祖賢也有留意李若彤帖文，轉發兼回應：「感謝！人生從來不由他人定義，我們都要好好過。」

「不老女神」各自精彩

66歲林青霞仍受影迷關注，2015年她應邀參加內地綜藝節目《偶像來了》，令人見識明星風采；她推出的著作同受歡迎，早前更新微博並與粉絲互動。至於60歲鍾楚紅則較享受生活，在家中弄貓為樂，喜歡大自然的她經常行山；在圈中人緣甚佳，她不時相約朋友聚會，年紀漸長更見優雅。

56歲張曼玉近年瘦削外形經常成話題，有粉絲更感慨「女神老了」；她近年甚少現身公開活動，對上一次是2019年參加內地真人騷《少年可期》，展現親民一面。55歲劉嘉玲仍是幕前活躍分子，又進軍商界成女強人，打扮時尚現身不同場合，狀態甚佳。