懶理「前度」追債80萬 謝芷蕙獲男友力撐 貼咀嘴相放閃

【明報專訊】現年25歲的謝芷蕙（Cammi）以「陳冠希舊愛」之名而廣為人認識，16歲出道的她，2011年跟陳冠希的親密照片流出，兩人拍拖半年分手。曾被指與張學潤撞樣的Cammi，出名後積極變樣，男友愈來愈富貴，曾有內地富二代打本給她做生意，又不時在社交平台炫富，重手修圖變「蛇精樣」成網民話題。

日前有台灣「S先生」向Cammi追債80萬，稱她整容和隆胸的費用都由他支付，後來發覺Cammi跟其他男人約會，吵架後對方便離開。「S先生」向傳媒展示跟Cammi的牀照，以及親吻照片。Cammi回應稱沒有欠債，是「S先生」追求不遂，至於那些親密照片，她稱與朋友曾在「S先生」家中喝醉，不知道曾拍照。

唔介意女友整容

昨日Cammi在社交平台上載跟現任男友William的咀嘴甜蜜照片，留言：「相識6年，相戀6個月」力證兩人感情未受追債新聞影響。有網民留言稱Cammi被爆「呃錢去隆胸整容」，她回覆說：「唔係事實，所以我唔care。」32歲金融才俊William更挺身護花，留言說：「無論是誰抹黑你都不會影響我們的關係，更何况是這種不敢露面的小人，吃不到的葡萄是酸的，我之前已經聽過身邊朋友說這個台灣人好變態，之前因為得不到一個女的，還去跟蹤人，然後淋人尿和屎。𠵱家呢個社會，出嚟溝女唔係用錢就係用心，呢條台灣傻仔3無，仲學人出嚟溝女，玩唔起就唔好出嚟玩啦。」他還力撐女友整容，稱女仔貪靚「打個針，填充下，好大件事咩？」

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