「御用癲人」創作網上節目吸300萬點擊 方紹聰步出主持路

奶仔入行11年,由跑龍套開始做起，嘗過不少辛酸，但覺得不同階段都有學習和得着。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】「綠葉」方紹聰（奶仔）被網民封為無綫新一代「御用癲人」，在《特技人》演「火燒人」、於《鐵探》扮悍匪「發瘟」、《白色強人》裏他是精神病人，還有《金宵大廈》的變態角色，獲讚演技超班。去年受疫情影響停工期間，往行山啟發他加入KOL行列，創作的網上節目《約女Yama嗲》大受歡迎，多達300多萬點擊次數，因而得到監製賞識，開拍J2旅遊節目《野外步出》，讓他實現主持的夢想。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

一連16集的《野外步出》，奶仔偕不同藝人遊覽香港美景，玩盡各項戶外活動，並分享生活態度。由於節目的玩意難度高，奶仔衷心多謝嘉賓拚命跟他一齊玩，大部分比他想像中勇敢，且展現真性情。他透露陳庭欣訴說心事時感性流淚，又讚細細粒的鄺潔楹好大膽，「去石澳玩滑翔傘，我都驚到差不多要講粗口，但她好興奮」。接着踢爆江嘉敏最細膽，去東龍島玩飛索，站在崖邊爆喊一小時，「初初以為她交戲幫助拍攝效果好，後來拖拉很久，我們嚇她，再不跳出去，就回去找監製交代，於是她叫我們推她」。

爆邵珮詩周佩婷鬧不快

當中還發生小插曲，前港姐冠軍邵珮詩、娛樂新聞台主播周佩婷拍泰拳遊戲，鬧不愉快事件，「呢集幾難處理，似六國大封相真實版，我當時想『死嘞，點算？是不是要打交？』最後算解決，但不知她們將來見面有沒有芥蒂？」至於初次見面的徐穎堃，則容易相處，且配合拍攝，奶仔形容感覺有點像拍拖。

由演員踩過界做主持，奶仔表示經歷幾番兜轉，「去年2月拍完《食腦喪B》，爆發新冠病毒疫情，零工作下跟朋友去行山，度出約女仔一齊行山傾偈這條橋，拍成網上節目《約女Yama嗲》，合共三四百萬點擊率。監製張志明約見我，讚做得不錯，邀請我開類似節目，發掘香港景點和刺激活動。我好開心今次有公司支持，但發現做主持兼幕後很痛苦，要顧及好多，大壓力得去打鼓發泄」。

向監製求職碰釘

奶仔憶起從無綫藝員訓練班畢業後，拍劇五六年仍是演路人甲，發展平平，當時沒自怨自艾，只管不停找出路，曾向各大監製「叩門」求職做主持，可惜屢次碰釘，慘遭派檸檬，「我入訓練班前做過香港電台網上節目DJ，自覺有主持天分，但可能未夠成熟和經驗，回去等消息都無下文。不緊要，起碼嘗試過爭取，這種精神，亦是我做到這個節目的原因」。

入行11年的奶仔，由跑龍套開始做起，參與過百部劇集和綜藝節目，嘗過不少辛酸，但他覺得不同階段都有學習和得着，「我做過幾年《歡樂滿東華》遞支票的歡樂先生，初初為偷懶而了解個騷運作，知道自己出場時間，中間就可以走開不用呆等；後來變成認真和專業，跟很多導演建立信任，之後畀機會我拍《Sunday扮嘢王》、《街頭魔法王》，幾窩心」。

再拍網上節目及赤腳行籌款

曾經有前輩問過奶仔，演路人是不是人生低潮？他回應是高潮才對，那段日子沒有白過，跟幕後混熟，了解各部門運作，薰陶他對演戲的興趣，「做演員要抱玩的心態，玩得認真，就算辛苦都頂到。以前經常做路人，到第一次扮死屍被拋入亂葬崗，有種被糟蹋的感覺，慘過演路人，我叫自己記住那種感覺，有一天攞最佳男主角要分享這件事」。

奶仔開拓主持之路後，希望乘勢追擊，現正籌備再拍網上節目《攝影阿拉丁》，與關楚耀合作，藉攝影學問帶出不同故事。他又自嘲做太多壞事，而且從小恨做電波少年，故促成3月舉行的慈善活動《赤腳慈行》，他會赤腳圍繞香港行一個圈，為貧困無鞋穿的孩子和香港智障兒童籌款，希望洽談拍成電視節目，「我家姐從小至大都受惠於匡智會，好想為個會做點事。我發現有鞋著好幸福，早前練習不穿鞋走路，由慈雲山行到大埔，花5小時完成，一雙腳板破損流血」。

髮型：Pakman Chau

化妝：Zomi Yim@Elite Makeup

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