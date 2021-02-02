不介意是非新聞多 馮盈盈：證明有人氣

【明報專訊】馮盈盈、薛家燕及李丞責等昨日出席無綫《天天開運王》記者會。馮盈盈開心去年由年頭旺到年尾，希望新一年更加忙，新年願望是事業更上一層樓。可希望少一點是非？她說：「這個都想！請教過節目中5名玄學家，這世界沒什麼不能化解，不過新聞比較多都是好事，證明有人氣、有talking point，我都可以好自信講，永遠有我的新聞，無論瀏覽度、討論度、分享及讚好都特別多。」對於被封為「新一代姣精」，她說：「唔代表我是。（覺得誰人是姣精？ ）沒一個人是。」

有否問玄學家可有正桃花？她表示桃花運隨緣，很享受單身生活。前度男友已舉行婚禮？她說：「祝福他們，除了祝福都是祝福。（可有傳短訊送祝福？）我工作比較忙。」

李丞責話算到第二胎性別

李丞責日前宣布老婆劉倩婷懷第二胎，預先向家燕姐𢭃利市，還笑稱一家四口靠晒家燕姐的大利市，下半年還要跟對方登台搵食。問劉倩婷懷孕有否發脾氣？李丞責說：「老婆的脾氣反而好了，因佗B講嘢不可以大聲，我又跑得快過她，加上我買很多美食，她吃東西時特別溫柔。」他透露已算到今胎性別，但因沒照過，不是百分百準確，故待出世時才公布。

薛家燕最想屋企有喜事

李丞責稱家燕姐肖虎，牛年「紅鸞入命」，緣分有機從天而降，以家燕姐如此後生，分分鐘會有咗。家燕姐聞言笑稱：「我那方面已收了工，就算兩個人恩愛都不會開花結果，好難話有咗！我最希望屋企有喜事。（是否心急大女石祐珊嫁人？）不是急，不過屋企有喜事，不是個女就是個仔。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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